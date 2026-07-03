Volvió a Netflix una de las mejores comedias de la historia: tiene 10 temporadas para maratonear

Netflix sorprendió a sus suscriptores con el regreso de una de las sitcoms más populares de todos los tiempos, una serie que redefinió la comedia televisiva y conquista a más de 30 años de su estreno a nuevos espectadores como a quienes desean volver a verla .

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"Friends" ya está disponible nuevamente en el catálogo de Netflix con sus 10 temporadas completas y los 236 episodios que conforman una de las ficciones más exitosas de la historia de la televisión. Cuenta, además, con uno de los mejores elencos de la historia: Jennifer Aniston,Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

La historia sigue la vida de seis amigos que atraviesan los desafíos de la adultez mientras viven en Nueva York . Entre romances, cambios laborales, conflictos familiares y situaciones cotidianas, Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani y Phoebe Buffay construyen una amistad que terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural.

"Friends", la clásica comedia que regresó a Netflix.

Gran parte del encanto de la serie radica en que mezcla humor con historias personales que evolucionan a lo largo de las diez temporadas , permitiendo que el público acompañe el crecimiento de cada personaje durante varios años.

Escenarios como el departamento de Monica o la cafetería Central Perk se transformaron en verdaderos íconos de la televisión y siguen siendo reconocidos por millones de espectadores alrededor del mundo.

Por qué sigue siendo una de las comedias más vistas

Aunque su último episodio se emitió en 2004, "Friends" ocupa un lugar destacado entre las series más reproducidas en streaming.

"Friends", la clásica comedia que regresó a Netflix. gentileza

Su humor, basado en situaciones cotidianas y personajes con personalidades muy marcadas, logró atravesar generaciones y mantenerse vigente tres décadas después de su estreno original, ocurrido en septiembre de 1994.

El regreso de la serie también responde al creciente interés por los contenidos nostálgicos, una tendencia que llevóa a las plataformas a reincorporar grandes clásicos, hacer spin offs o reboots de series y películas de los 2000.