Aldosivi se aprovechó de un desordenado River Plate y lo eliminó de la Copa Argentina

Aldosivi de Mar del Plata se aprovechó de una noche negra de River Plate y le ganó por 3 a 1 con los tantos de Tomás Fernández x2, y Nicolás Cordero. El descuento fue de Santos Borré. El duelo se disputó en el Padre Martearena de Salta, por los 16vos de final de la Copa Argentina.

El primer tiempo del Millonario fue más que negativo. No tuvo fuego sagrado de mitad de campo para adelante y no generó situaciones de peligro. La estadística lo dice todo: no pateó al arco en toda la etapa inicial. Por el contrario, sufrió muchísimo en las dos que tuvo el Tiburón.

Lo de Aldosivi no fue mucho mejor, pero se diferenció de River apenas con dos ocasiones frente a Santiago Beltrán . La primera a los 10’, cuando Zalazar remató desde lejos, la pelota pegó en Martínez Quarta, y Tomás Fernández la mandó a guardar ante el quedo defensivo. A los 30 se dio la siguiente, con el gol de Nicolás Cordero tras el centro de Laurelli.

Al ver que su equipo tenía mayor posesión del balón, pero no podía quebrar la defensa del cuadro de Mar del Plata, Eduardo Coudet decidió mandar al campo de juego a dos refuerzos antes del descanso: Beltrán y Arambarri. Sin embargo, el final de la primera mitad llegó sin modificaciones contundentes en el nivel del equipo.

Si los dos tantos de equipo de Israel Damonte habían causado sorpresa, el tercero ni hablar. Ocurrió a los 10’ del complemento, cuando otra desinteligencia defensiva provocó el remate de García y el rebote de Beltrán que Tomás Fernández aprovechó para estampar el 3 a 0 que transformó la victoria en goleada .

A partir de ahí, el dominio del balón y el trámite fue del Millonario. Si bien no pudo mejorar sustancialmente en su faceta ofensiva y se dedicó a merodear el área del Tiburón, contó con algunas chances como un mano a mano de Colidio que definió apenas afuera, y un remate desde tres cuartos de Martínez Quarta que se desvió en el camino y contuvo el arquero de forma espectacular.

Sobre el final, esa presión de River surtió efecto con la aparición goleadora de una de las caras nuevas, pero conocidas: Rafael Santos Borré. El oriundo de Colombia capturó un rebote dentro del área y le cambió la dirección al balón para descolocar al arquero Chicco. El equipo se revitalizó y apretó aún más en esos minutos definitorios, acercándose con un disparo de Pereyra que sacaron sobre la línea.

Sin embargo, el milagro no fue posible y el Millonario quedó afuera de forma temprana en Salta. Ahora deberá mejorar muchísimo su imagen antes de debutar con Barracas Central por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Aldosivi, por su parte, tendrá el desafío de enfrentarse en los octavos de final de la Copa Argentina a Independiente Rivadavia, actual campeón del certamen nacional.

Minuto a minuto y estadísticas de River Plate - Aldosivi: