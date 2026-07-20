El Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026 en Santa Rosa ofrecerá circuitos de 21K, 10K y 5K. La jornada deportiva y de aventura se realizará el 9 de agosto

El Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026 será una oportunidad para descubrir Santa Rosa desde una perspectiva diferente, entre senderos, paisajes y el espíritu de superación que caracteriza a esta disciplina.

Trail Running. El primer domingo de agosto en el Departamento de Santa Rosa se corre una de las competencias más importantes de Mendoza en esta disicplina.

Trail running en Santa Rosa: Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026 ya abrió inscripciones. Los amantes y seguidores de esta disciplina están de parabienes, ya que una de las pruebas pedestres más importantes de Mendoza se disputará el próximo domingo 9 de agosto en la Reserva de Biosfera de Ñacuñán, con trazados de 21K, 10K y 5K.

Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026 Santa Rosa se prepara para recibir una nueva edición del Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026, una jornada que combinará deporte, naturaleza y aventura en uno de los entornos más singulares de la provincia.

La competencia se llevará a cabo el domingo 9 de agosto y contará con tres distancias: 21K, 10K y 5K. La propuesta ofrecerá alternativas tanto para quienes buscan asumir un desafío de mayor exigencia como para quienes desean iniciarse en el trail running o disfrutar de una experiencia recreativa al aire libre.

El recorrido permitirá a los participantes conectar con los paisajes característicos de Ñacuñán, en una experiencia pensada para vivir el deporte en contacto directo con la naturaleza. La convocatoria tendrá cupos limitados. Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma mlteventossport.com.ar

Recomendaciones para el corredor de Ñacuñán Desde la organización compartieron algunas recomendaciones para llegar en óptimas condiciones a la competencia: mantenerse bien hidratado durante los días previos, entrenar con el calzado que se utilizará en la carrera, descansar adecuadamente la noche anterior y optar por una alimentación liviana y equilibrada. Además, invitaron a cada participante a disfrutar del recorrido y afrontar el desafío a su propio ritmo, priorizando una experiencia segura y memorable.