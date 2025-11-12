Fermín Hernández de promesa a pequeña estrella del Trail Running

El deportista especialista en trail running se prepara para correr en algunos días en San Carlos Bariloche

Trail Running. Fermín Hernández con un nuevo desafío para este mes y será en Bariloche

Fermín Hernández hace cinco años que entrena trail running y hace tres que compite. Este 21 de noviembre cumplirá doce años y estará participando de un importante evento en San Carlos de Bariloche.

El trail running es una modalidad de carrera a pie que se realiza en entornos naturales, como montañas, bosques, y senderos.

A diferencia del running convencional, el trail running se practica fuera del asfalto y busca no solo alcanzar una meta, si no también conectar con la naturaleza y desafiar las condiciones del terreno. Es un deporte que requiere resistencia y habilidades para adaptarse a diferentes tipos de terreno.

Las UTMB series son el principal circuito mundial de trail running que invita a corredores a participar en eventos internacionales en lugares deslumbrantes.

Estas series están basadas en valores como juego limpio, la solidaridad y la protección del medio ambiente. Las series incluyen cuatro Majors anuales, que son los eventos más importantes y permiten a los corredores clasificarse para las finales de la UTMB en Chamonix en Francia. Para participar, los corredores deben acumular running stones al completar carreras en los eventos de la serie.

Fermín Hernández comienza a practicar este deporte a raíz de que su padre Ariel práctica la disciplina. Su progenitor cuenta que con la autorización de la profesora Alejandra Penissi que es entrenadora del grupo Outdoor Pesari. “en noviembre 2021 empieza a entrenar y su primera carrera fue Tres quebrachos en La Rioja en febrero del 2022 y corrió 7k”. Uno de sus hitos deportivos, de Fermín Hernández, es haber corrido La carrera más larga en la que participó es en Zolkan serie cordón del plata en la Provincia de Mendoza 27k Cabe señalar que la vida deportiva de Fermín no terminó ahí, luego, entre varias competencias importantes, tuvo grandes desafíos que han sido las pruebas UTMB como Córdoba en 2022 y 2023, en la denominada Champa Trail (Córdoba); las vallas en Catamarca; Villavicencio trail en Mendoza. En San Carlos Bariloche correrá en la prueba denominada Bariloche UTMB Trail sobre un trazado de 10K, el 21 de noviembre y será justo el día su cumpleaños. Pero Fermín Hernández no solo le pone todas su fichas al deporte sino, que también es uno de los mejores alumnos del sexto grado del Colegio Sagrada Familia de colonia Bombal en el Departamento de Maipú.