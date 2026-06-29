La voz de Celia Cruz vuelve a la vida gracias a la inteligencia artificial: la usarán para proyectos culturales

La voz de Celia Cruz volverá a escucharse gracias a la inteligencia artificial . A más de dos décadas de su muerte, la legendaria artista cubana se convirtió en la primera cantante latina cuya voz fue recreada mediante esta tecnología, aunque su uso estará estrictamente limitado a proyectos que respeten su legado artístico y los valores que defendió durante toda su carrera.

La iniciativa busca preservar la obra de la denominada " Reina de la salsa " y acercarla a las nuevas generaciones sin perder el control sobre su imagen y su voz. Así lo explicó a la agencia EFE su representante y ejecutor testamentario, Omer Pardillo. "El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones", aseguró Pardillo.

El representante reveló que la voz generada mediante inteligencia artificial ya fue creada y registrada, pero aclaró que no estará disponible para cualquier persona ni podrá utilizarse libremente. "No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran, no. Esto es un proceso muy limitado", afirmó.

Según explicó, cada proyecto será evaluado de manera individual antes de recibir autorización. El objetivo es evitar que la cantante sea asociada con mensajes o iniciativas que contradigan sus principios. "Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero tampoco que la voz de Celia se utilice para cosas que ella no hubiese querido. Siempre cuando voy a empezar un proyecto lo pienso tres veces y pienso: '¿Le hubiera gustado a ella o no le hubiera gustado?'", sostuvo.

Pardillo también descartó de plano cualquier utilización con fines políticos. "Nunca la usaría para nada político, ninguna campaña ni nada", remarcó.

La empresa detrás de la recreación de la voz con Inteligencia Artificial

El desarrollo estuvo a cargo de ElevenLabs, una compañía especializada en generación de voces mediante inteligencia artificial que anteriormente trabajó en la recreación de la voz de Maya Angelou.

Ese antecedente fue clave para disipar las dudas iniciales del representante de la cantante sobre el uso de esta tecnología.

Embed - Celia Cruz - Quimbara

Desde la empresa, Bridget Ferris destacó el valor cultural del proyecto. "No hay una voz como la de Celia Cruz; su energía, su alegría y su impacto cultural son realmente únicos", expresó Ferris, quien aseguró que la colaboración busca llevar la voz de la artista "a este nuevo capítulo de la tecnología de una manera intencional y digna de su extraordinario legado".

Educación, historia y cultura latina

Lejos de plantear un uso comercial indiscriminado, la intención es que la inteligencia artificial sirva para difundir la historia de la música latina y permitir que el público interactúe con respuestas construidas exclusivamente a partir de declaraciones reales que la cantante realizó durante su vida.

"Yo creo que es más para ensalzar nuestra cultura... y que ella te pueda responder con las cosas que ella dijo, porque tampoco nos vamos a ir muy fuera de lo que ella dijo", explicó Pardillo.

Entre las aplicaciones previstas también aparecen la narración de libros y la producción de contenidos educativos, siempre respetando el pensamiento y la personalidad de la intérprete de clásicos como "La vida es un carnaval" y "Quimbara".

Aunque la tecnología permite recrear la voz tanto en español como en inglés, la prioridad será el idioma español. Solo se contemplarán "algunas pequeñas cosas en inglés" cuando mantengan la autenticidad de la artista.