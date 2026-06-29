La "reina" de la Inteligencia Artificial: Graciela Alfano es furor en redes por sus videos mundialistas

En pleno furor por el Mundial 2026 , la inteligencia artificial se convirtió en una de las grandes protagonistas fuera de la cancha. Mientras millones de personas siguen los partidos por televisión, streaming y redes sociales, cada vez son más los usuarios que utilizan esta tecnología para crear contenidos. Una de las figuras que mejor aprovechó esa tendencia es Graciela Alfano, cuyos videos generados con IA junto a Lionel Messi y otros integrantes de la Selección Argentina se volvieron virales en Instagram.

Graciela Alfano quiere que hagan una serie de su vida y eligió a una polémica actriz para que la interprete

En las últimas semanas, la ex vedette compartió distintas producciones en las que aparece haciendo jueguitos con la camiseta albiceleste, abrazando a Messi, ingresando al campo de juego para convertir un gol o incluso conquistando al "hincha más lindo de Portugal". Uno de esos videos ya superó los 88 mil "Me gusta".

Sin embargo, Alfano evita revelar cuál es la herramienta que utiliza para realizar estas producciones. "Na, na, na... Yo no puedo decir con qué programa hago los videos. Es como preguntarle a Doña Petrona cómo hacer una torta. Yo no estoy haciendo tutoriales para esta nota, ni me animo a hacerlo", explicó entre risas a diario Clarín .

Luego aclaró cuál es, para ella, el verdadero sentido de esta tecnología: "No es tanto el cómo o el por qué, sino el para qué".

Consultada sobre qué la motiva a crear este tipo de contenidos, Alfano sostuvo que se trata de una forma de expresar su creatividad. "Soy una persona creativa y muy imaginativa que necesita expresarse todos los días y hago determinados videos para divertirme. También soy marketinera y los contenidos me sirven. Lo mío es entretenimiento puro. Si otro quiere hacer presentaciones para su trabajo, tiene un montón de herramientas para hacerlo, no la mía. Incluso para redactar esta nota se puede usar la IA".

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Cuando le señalaron que, pese a ello, siempre será preferible hablar con una persona, respondió: "Sí. Están los que creen que la IA es algo extraterrestre, pero es de nosotros, los seres humanos y yo tengo una excelente comunicación con la inteligencia artificial, es más, mis iniciales son G, I (Inés) y A, o sea Gran Inteligencia Artificial".

"Quiero que avance"

La actriz recordó que antes de convertirse en una figura del espectáculo estudió Ingeniería, por lo que siguió de cerca la evolución de la informática desde sus comienzos.

"Estudié Ingeniería, se podría decir que soy casi científica, pero no lo soy. Yo miro todo esto con sorpresa, con admiración, porque sé la cantidad de trabajo que hay detrás de esto. Cuando era estudiante fui parte del comienzo, perforábamos tarjetas y se las dábamos de comer a una computadora. Así, con estas palabras, y la computadora ejecutaba un plan o un algoritmo o una ecuación que nosotros le dábamos. Y eso era algo fabuloso. Desde ese momento hasta ahora eso fue una evolución que me impresiona".

Lejos de temerle a la inteligencia artificial, asegura que representa una herramienta para el futuro.

"¿Por qué tener miedo? El miedo es propio de personas que tienen un problema de control, son unos control freaks. Las personas que somos pro ciencia, pro evolución, estamos viviendo 100 años en el futuro. Generamos realidades con la IA y no es magia eso, es un tema de causa y consecuencia. No tengo miedo. Quiero que avance. Quisiera estar viva para todo lo que va a pasar".

Alfano también explicó que, aunque la IA realiza buena parte del trabajo, el proceso requiere una preparación previa. "Lo que sugiero siempre es que usen, busquen... Y hay una cosa que tenemos que decir porque hay una fantasía sobre esto: se piensa que la inteligencia artificial crea sobre el vacío. Yo cargo al sistema imágenes mías de frente, de perfil, moviéndome... Y a partir de eso la inteligencia crea movimiento y una cantidad de cosas cada segundo. Están apareciendo cosas nuevas que a mí me encantan".

Como toda tecnología, reconoce que también puede equivocarse. "Una vez no apareció mi cara, sino que se mezcló con la de una chica ucraniana muy linda. Se equivocó mal y creo que a ella le debe aparecer mi cara", contó entre risas.

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Más allá de los videos humorísticos vinculados al Mundial, Alfano reveló que la inteligencia artificial también le permitió recuperar un recuerdo profundamente personal. "El otro día animé una foto que tengo con mi padre, que murió cuando yo era muy chica. Era una imagen con él en la playa. Me emociono de nuevo recordando esa foto y no tengo cómo agradecerle a la inteligencia artificial. Es una emoción que me generó porque la puso en movimiento y color".

Sobre uno de los videos más comentados, publicado tras un penal errado por Lionel Messi, explicó que buscaba transmitir un mensaje de apoyo al capitán argentino.

"Estábamos todos viendo el partido y Messi erró un penal. Fue impensado. Entonces yo tenía algunas cosas medio armadas, porque me divierten. Y encontré un video que puedo meterme y hacer gol y la saqué rapidísimo. Además, tiene un mensaje más allá de 'Ay qué linda que soy'. Eso se sabe, muchas gracias. Yo en el video quería decirle a Messi 'no estás solo'. Además yo soy representante de la argentinidad, gané el concurso de belleza internacional y tuve que viajar representando a la Argentina en festivales de cine en Cannes y en Montreal".

"Decidí envejecer como una bomba"

La actriz también aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el paso del tiempo y el lugar que ocupan las personas mayores en la sociedad. "A la gente adulta se le invisibiliza, se la discrimina. Entonces yo decreto la nueva longevidad en mí y en otros, y decidí envejecer como una bomba y me pongo minifalda, el pelo largo, y al que no le guste que mire para otro lado. Yo marco la línea del respeto por las personas grandes, y que cada uno viva como quiera y envejezca como quiera".

Además, habló con naturalidad sobre los cuidados que mantiene desde hace décadas. "Lo hago porque tengo un ADN rarísimo. Me he cuidado toda la vida con dietas y gimnasia. He bailado toda la vida, me he hecho todas las cirugías que se me cantaron, luego el botox y todo lo que se te dé la gana".