29 de junio de 2026 - 19:52

Influencers argentinos detenidos en Miami: revelan qué cargos enfrentan y qué pena podrían recibir

Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos por querer ingresar al estadio durante el partido de Portugal vs Colombia con acreditaciones correspondientes a otro evento.

Beni Mármol y Pato Perrotta, streamers detenidos en Miami.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Los nombres de los influencers aparecieron en tendencias de las redes sociales tras filtrarse las fotos de su detención. Las imágenes confirmaron el proceso penal que transitan. Según informaron, la acusación está vinculada a un hecho que ocurrió en el Hard Rock Stadium, en el partido de Portugal y Colombia.

La policía local sostiene que los jóvenes habrían intentado ingresar utilizando acreditaciones correspondientes a un encuentro anterior, un intento de “estafa” que terminó en su arresto.

La foto de legajo de Pato Perrotta y Beni Mármol, tras su detención
La foto de legajo de Pato Perrotta y Beni Mármol, tras su detención.

La foto de legajo de Pato Perrotta y Beni Mármol, tras su detención.

Legislación de Florida: cuál es el delito que sufren

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los jóvenes creadores de contenido enfrentan cargos bajo la legislación del estado de Florida, la cual tipifica de manera rigurosa las transgresiones de seguridad cometidas en espectáculos masivos en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.

Según los elementos que evalúa el magistrado a cargo del expediente, la conducta de los involucrados encuadraría en el delito de “interferencia en eventos deportivos”, una figura jurídica contemplada de forma específica dentro del Capítulo 871.05 de la normativa penal de dicha jurisdicción norteamericana.

El articulado de la ley de Florida penaliza de forma explícita el ingreso o la permanencia deliberada en sectores de acceso restringido durante eventos masivos sin contar con el aval, la licencia o la invitación formal de los organizadores.

En cuanto a las consecuencias, los imputados se exponen a una escala penal sumamente variable, que abarca desde la aplicación de multas económicas severas hasta la posibilidad de recibir una condena de hasta 5 años de prisión si el tribunal constata la existencia de factores agravantes previstos en el código penal local.

La evolución del caso técnico-legal anticipa que los ciudadanos argentinos deberán fijar domicilio y permanecer en la ciudad de Miami durante el tiempo que demande el proceso judicial en los tribunales norteamericanos.

No obstante, allegados al entorno de los jóvenes descartaron que la situación derive en una expulsión inmediata de los Estados Unidos.

Quiénes son los influencer con gran número de seguidores

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales. Ambos suman cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos, donde suelen realizar desafíos, viajes y coberturas de eventos, muchas veces trabajando en conjunto.

Ahora, su cobertura del Mundial terminó de la peor manera: con una detención en Estados Unidos y un proceso judicial abierto por su presunto ingreso irregular al estadio durante uno de los partidos de la Copa del Mundo.

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