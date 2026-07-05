Los gremios peronistas buscan dejar de ser "convidados de piedra" en el PJ

Las 62 Organizaciones Peronistas realizaron un encuentro nacional y regional de dirigentes sindicales con el objetivo de fortalecer el proceso de reorganización del histórico brazo político del movimiento obrero y reclamar un mayor protagonismo en la construcción electoral del peronismo.

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El plenario, desarrollado en el barrio porteño de Caballito , reunió a representantes gremiales de distintos puntos del país y estuvo marcado por un llamado a la unidad y por el planteo de que el sindicalismo tenga una participación más activa en la definición de las candidaturas para las próximas elecciones.

Según se expresó durante la reunión, los gremios buscan consolidar una estructura territorial y política que les permita influir directamente en la conformación de las listas del peronismo o, en caso de ser necesario, impulsar un armado propio con representación sindical.

La convocatoria contó con una destacada presencia de dirigentes de Camioneros , entre ellos Hugo Moyano , Jerónimo Moyano y Octavio Argüello , integrante de la conducción de la CGT , participación que fue interpretada como un respaldo al proceso de reorganización de las 62 Organizaciones Peronistas .

Además, asistieron representantes de distintos sindicatos y regionales, con el propósito de reforzar la reconstrucción del espacio político sindical dentro del justicialismo.

Ledesma pidió recuperar el espacio histórico del movimiento obrero

Durante el encuentro, el secretario general del SEOCA Zona Oeste y referente del espacio, Julio Rubén Ledesma, analizó la situación política y explicó cuáles son los objetivos del sector.

"Estamos aportando un elemento más con este encuentro de gremios y sindicatos nacionales, provinciales y regionales. El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas", afirmó.

El dirigente sostuvo además que el sindicalismo debe recuperar un rol más relevante dentro del peronismo. "Queremos dejar de ser convidados de piedra o que dejemos de ser solamente convidados para manifestar nuestro descontento", expresó.

En esa línea, aseguró que el proceso de reorganización busca recuperar el espacio político que, según señaló, Juan Domingo Perón y Eva Perón asignaron históricamente al movimiento obrero. Ledesma también destacó la necesidad de fortalecer la unidad interna y remarcó la importancia de mantener una articulación con la Confederación General del Trabajo (CGT).

"Somos todos partícipes y dependientes de la Confederación General del Trabajo, representante genuina de todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país", concluyó.