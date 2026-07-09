Imágenes sensibles: una niñera dejó caer a un bebé y le provocó una lesión cerebral

Una guardería en Los Ángeles, Estados Unidos enfrenta una demanda por negligencia luego de que una niñera dejara caer a un bebé de dos años y le provocara una grave lesión cerebral.

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El episodio tuvo lugar en la guardería Bay Club en la ciudad de El Segundo, considerada una de las instituciones más exclusivas de la zona.Según informaron medios locales, el hecho ocurrió en marzo de 2025, aunque la información se dio a conocer hace apenas unos días.

En un video difundido por redes sociales, se puede ver a una de las niñeras jugando con el menor, identificado como C.K de 2 años, a quien sujetaba de los brazos y lo lanzaba hacia atrás y hacia adelante.

En un momento, lanzó al niño por los aires y, tras un mal movimiento, la mujer perdió el equilibrio y ambos cayeron al suelo. Según se observa, el pequeño golpeó fuertemente su cabeza y la niñera cayó sobre él , sin poder esquivarlo.

Tras el incidente, los padres del menor alegaron que recibieron una llamada de la guardería donde les informaban que el pequeño sufrió una caída pero que se encontraba bien. Sin embargo, 10 minutos después se contactaron nuevamente con ellos para solicitarles que retiren al menor del establecimiento.

Las lesiones del niño y la denuncia de la familia

La progenitora afirmó que notó que su hijo tenía la cara hinchada y un ojo que apenas podía abrir. Rápidamente, lo llevó al hospital donde le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico cerrado, que se traduce en una lesión cerebral traumática. Como consecuencia del golpe, el pequeño también sufrió pérdida de audición.

Ante la situación, los padres del pequeño solicitaron a las autoridades del lugar ver las cámaras de seguridad, donde se observa el momento del incidente. En ese momento, los denunciantes constataron que la empleada lanzó desde casi dos metros a su hijo.

Los progenitores presentaron una demanda contra la guardería y solicitaron una indemnización por negligencia, agresión, fraude y angustia emocional.

Según detalló el medio Eyewitness News, la pareja sostiene que las autoridades de la institución mintieron sobre cómo fue el incidente. "El Bay Club afirmó falsamente que una empleada se cayó mientras estaba en cuclillas sosteniendo a C.K., y que el niño se encontraba a solo un pie y medio (aprox. 45 cm) del suelo cuando ocurrió la caída. Esto fue una mentira absoluta", subrayaron.