21 de junio de 2026 - 16:21

Imágenes sensibles: un hombre de 62 años baleó a sus vecinos y quedó bajo prisión preventiva en Turquía

El ataque ocurrió en el distrito turco de Fethiye. Un hombre perdió la vida y dos familiares resultaron heridos tras ser alcanzados por los disparos de una escopeta.

Un padre de familia murió tras ser baleado por un vecino en Turquía.

Un padre de familia murió tras ser baleado por un vecino en Turquía.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un hombre de 62 años fue detenido en Turquía luego de protagonizar un violento ataque armado contra una familia vecina. El hecho ocurrió en el distrito de Fethiye, en la provincia de Mugla. El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia instaladas en la vivienda de las víctimas.

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Según informaron medios locales, el agresor esperó a que el padre de familia abriera el portón de su casa y le disparó a corta distancia con una escopeta. En el ataque también resultaron heridas la esposa del hombre y la hija de ambos, de 13 años.

Las imágenes difundidas muestran cómo la primera víctima, identificada como Ramazan Çaliskan, cayó al suelo tras recibir el impacto. Su esposa y la adolescente también fueron alcanzadas por los disparos.

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La investigación continúa

Como consecuencia de las heridas sufridas, el padre de familia murió, mientras que la mujer y su hija lograron sobrevivir al ataque. Tras el episodio, efectivos de la Gendarmería turca detuvieron al presunto agresor y secuestraron el arma utilizada en el hecho.

La Justicia ordenó que el acusado permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza la causa penal en su contra por el ataque y la muerte de su vecino. Por el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el motivo del violento episodio y continúan las tareas para determinar las circunstancias que desencadenaron la agresión.

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