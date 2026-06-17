Apareció una nueva víctima y seguirá preso el contador de San Rafael acusado de grooming

Seguirá preso Federico Cramero Bouxo (33), un contador de San Rafael acusado por grooming que estaba en libertad cumpliendo dos condenas anteriores: una por ciberacoso y otra por ser parte de la “banda de los papelitos”, dedicada a la venta de droga.

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Esta mañana el juez sureño Claudio Gil dictó prisión preventiva para Cramero, tal como lo solicitó el fiscal Javier Giaroli, que el 8 de junio pasado había ordenado su detención tras imputarlo por "atentado contra la integridad sexual de menores por medios informáticos".

De esta forma, el magistrado le negó al acusado la posibilidad de transitar la causa con prisión domiciliaria, tal como había solicitado el abogado que lo asiste.

Dictaron la prisión preventiva para el contador Federico Cramero en los tribunales de San Rafael.

Tras ser detenido en la vía pública, los investigadores allanaron la vivienda del contador y encontraron su teléfono celular, una de las pruebas que tiene el expediente judicial.

Pero esta no es la única novedad que tiene la causa, ya que en los últimos días se presentó en la Fiscalía de San Rafael una presunta nueva víctima que declaró haber sido acosada sexualmente, por lo que la situación del contador se ha agravado de cara a un posible nuevo juicio.

En el expediente figura la denuncia de la primera víctima, un chico de 16 años que trabajaba en un bar del centro de San Rafael y que, en los últimos días del año pasado, comenzó a recibir una serie de mensajes. Fueron los padres del menor, que tiene problemas de consumo de sustancias, quienes formalizaron la denuncia y entregaron dispositivos con audios y mensajes que el contador le habría enviado al menor.

La primera condena por grooming

Recientemente, el 13 de mayo pasado, el juez Jorge Yapur condenó a Cramero a la pena de 1 año y 6 meses de prisión efectiva por acoso sexual cibernético (grooming), cuya víctima fue un adolescente de 14 años.

La madre del menor se presentó en una comisaría en noviembre de 2024 para denunciar que su hijo había recibido una serie de mensajes de WhatsApp de una persona que se daba a conocer como “Fede”, a quien la víctima no tenía agendado en su celular.

La Fiscalía de San Rafael comenzó a investigar la situación y el rastreo del número permitió establecer que estaba asociado a una cuenta de Mercado Pago cuyo dueño era, justamente, Cramero.

La víctima había declarado en cámara Gesell que en su escuela se comentaba que el contador vendía drogas y hacía ofrecimiento de las mismas a cambio de favores sexuales.

El juez, tras imponer la pena de 1 año y 6 meses por grooming, la unificó con la anterior, que era de 3 años de prisión en suspenso, quedando en total una condena de 4 años de cárcel y estableciendo que no fuera encarcelado hasta que la pena quedara firme.

En cambio, fijó una serie de medidas restrictivas a cumplir, tales como presentarse cada semana ante el tribunal, la prohibición de salir del país y la prohibición de contactarse o acercarse a la víctima y a los lugares que frecuenta.

Integrante de “la banda de los papelitos”

En septiembre de 2022 el contador Cramero, junto a su abogado, se presentó en los Tribunales Federales de San Rafael, ya que era buscado como uno de los integrantes de la “banda de los papelitos” y tenía pedido de búsqueda y captura nacional e internacional.

contador 1 Dictaron la prisión preventiva para el contador Federico Cramero en los tribunales de San Rafael.

La investigación federal por venta de estupefacientes había comenzado ese mismo mes cuando la Policía Federal detectó que desde un balcón de un edificio ubicado en la calle Chile y Comandante Salas, los vendedores arrojaban papelitos con cocaína a los ocasionales compradores.

La investigación permitió decomisar en agosto de 2022 un kilo de cocaína en la Terminal de Ómnibus, gracias al buen olfato de un perro entrenado llamado Aquiles. Varios integrantes de la organización fueron detenidos y luego condados, entre ellos el contador abusador.