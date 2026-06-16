16 de junio de 2026 - 21:15

Un hombre mató al terapeuta de su hijo tras sospechar que abusaba de él

Ocurrió en España. El padre del menor fue detenido tras confesar el crimen, mientras que la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Un hombre mató al terapeuta de su hijo tras sospechar que abusaba de él

Un hombre mató al terapeuta de su hijo tras sospechar que abusaba de él

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este lunes, un hecho conmocionó a los vecinos del municipio de Burjassot, en Valencia, España, cuando un hombre asesinó al terapeuta de su hijo tras sospechar que habría abusado sexualmente del menor. El hombre se entregó voluntariamente a la Policía.

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Según informaron medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 18.15, en una clínica logopédica, en el barrio de Marxalenes. Un hombre de 24 años llevó a su hijo de dos años a la consulta con el profesional de 32 años y, minutos más tarde, dejó al menor con el logopeda y salió un momento a la calle.

Tras regresar al consultorio, el hombre habría observado a su hijo con el pantalón bajo y sin pañal, por lo que interpretó que el niño habría sido víctima de abuso sexual. Ante el hecho, el padre del menor le habría exigido al profesional revisar las cámaras de seguridad para observar lo que sucedió, a lo que el logopeda se negó. "O me enseñas las cámaras o te mato", habría expresado el agresor de acuerdo a lo informado por el medio Levante- EMV.

Homicidio a terapeuta en España
Un hombre asesinó al terapeuta de su hijo tras sospechar que abusaba de él y se entregó a la Policía.

Un hombre asesinó al terapeuta de su hijo tras sospechar que abusaba de él y se entregó a la Policía.

El hombre confesó el crimen a las autoridades

Ante esta respuesta, el hombre comenzó a golpear al terapeuta, sacó un arma blanca y lo degolló. Fuentes policiales informaron que el hombre ingresó minutos más tarde a la Comisaría de la Policía Nacional de Burjassot con las manos ensangrentadas y confesó su crimen.

Rápidamente, agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron hasta el lugar y encontraron el cuerpo de la víctima, identificado como V. D. C, y el arma homicida, una navaja de quince centímetros.

Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para avanzar con la investigación. Desde la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana aseguraron que el atacante, identificado como D. G. S, quedó detenido pero aún no se encuentra a disposición de la justicia.

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