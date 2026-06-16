16 de junio de 2026 - 12:54

Fusiona 2026: San Rafael será sede de un encuentro sobre diseño, arquitectura y comunicación

Una jornada interdisciplinaria reunirá a profesionales y estudiantes en el Auditorio Alfredo Bufano para debatir el impacto de las transformaciones digitales y la responsabilidad social al momento de proyectar los entornos habitables.

fusiona encuentro 2026
Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El próximo sábado 20 de junio, el Auditorio del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael albergará Fusiona Encuentro 2026.

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La jornada, programada desde las 15.30 hasta las 20, se presenta como un espacio ágil y cercano de reflexión e intercambio sobre los desafíos contemporáneos de proyectar, comunicar y habitar.

El evento propone reunir a profesionales, empresas, instituciones, estudiantes y público interesado en disciplinas como la arquitectura, el diseño, la construcción, la comunicación y las industrias creativas. El eje temático de esta edición invita a analizar cómo las transformaciones digitales modificaron la muestra de proyectos, la construcción de identidad y la percepción de los espacios.

Cómo será el encuentro Fusiona 2026

A través de disertaciones, paneles de conversación y espacios de networking, destacados especialistas abordarán temas vinculados a la comunicación en la era digital, la neuroarquitectura, la percepción sensorial, la iluminación y el impacto de los entornos en las personas.

De este modo, la propuesta busca generar nuevas miradas, fomentar el diálogo interdisciplinario y promover una práctica profesional más consciente y comprometida.

El programa estructurado para la jornada se dividirá en tres grandes bloques temáticos: "Cuerpo, espacio y percepción"; "Comunicación, marketing y diseño"; y un bloque de cierre denominado "Luz, percepción y cultura proyectual".

Fusiona 2026: las entradas para el encuentro

La organización del encuentro está a cargo de la Lic. Gimena Rada, la Arq. Julia Labiano, la Lic. Julia Villegas y la Arq. Carla Baldovin.

Las entradas tienen un valor de $15.000 e incluyen el acceso completo a todas las actividades, conferencias y paneles de debate. Los pases ya se encuentran disponibles para su compra de forma previa a través del sitio web Entrada Web o directamente en el ingreso del evento.

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