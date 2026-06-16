Convocatoria de Los Andes: Vademécum de la locura, poemas de Silvana Cassino

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Convocatoria de Los Andes: obras de María Teresa Graffigna

Convocatoria de Los Andes: La ventana, un cuento de Alejandro Gustavo Labayén

despierto con flores en los ojos

estallo mi cuerpo en luz

me baño con relámpagos

bailo, grito mi aurora

siento livianos mis pies de barro

respiro atmósfera de primavera

y rodeo mi jardín con manos de neón

.

percibo un ardor envolvente

escribo mi nombre con fuego

me enciendo de euforia

y ardo, ardo, ardo

.

mato ese incendio con agua estancada

soy eco de cenizas melancólicas

siento los ojos extraviados

apago mis destellos a la vida

reposo en lecho lúgubre

.

aprieto las penas en mis puños

y abrazo la desdicha

.

me acribillo con culpas falaces

huelo aleteo de muerte

mi cuerpo se desintegra

y caigo

al abismo de un derrumbe que me nombra.

.

II

.

cargo un imán en la espalda

forcejeo con la gravedad

que me ata horizontal

las sábanas me amortajan

y mi rostro deshabitado

se diluye en espejo de ausencia

.

tengo telarañas en los ojos

siento

los párpados pesados como siglos

la lengua agrietada

oídos abismados por ecos

y mi nariz

respira angustia

.

en cada amanecer

los dedos lacerantes del sol no llegan

a las raíces de la oscuridad

al cementerio de los días muertos

donde me refugio.

.

.

III

.

me asumo

continente humanoide sin nombre

recorro mis orillas

busco permanecer

cerca de los bordes

anclarme

necesito trazar un recorrido seguro

pero naufrago en

tormenta de remolinos

arriesgo vida, juego inmolación

.

le reclamo al cerebro

sustancia terrenal fuerza de gravedad

.

soy riego de sangre

las moscas se amontonan

evocan al derrame aún fresco

y mientras me desmorono

una musicalidad sucia

me desorienta

.

solo suspiro

me sostiene en la frontera

soy barco

soy náufrago

soy territorio

soy límite

cuerpo/mente disociados.

.

IV

.

la ciudad me persigue

la camino en calles fantasmales

por luces ocultas en el smog

.

edificios encadenados estiran sombras

tienden redes sobre mi temor encriptado

.

soy epicentro de un terremoto que no predigo

vibro catástrofe galopo latidos

y caigo por la grieta

.

alguien me dice

respirá

mirame

respirá

-

todo me aturde

las bocinas son cuchillos

los pasos de los transeúntes

se vuelven mazazos

mi piel es un radar descontrolado

la garganta se estrecha

quedo atrapada entre los escombros

rodeada de un polvo despiadado

el corazón aúlla

y la cuerda del miedo me ahoga

.

alguien me dice

respirá

mirame

respirá.

.

V

.

un exceso de memoria lo acribilla

porque los ecos no mueren

hostigan los pliegues del sueño

y amanece amordazado

esa bestia invencible

visceral y fragmentada

ultraja su herida

desacredita la paz

la inocencia muerta que lo habita

aniquila su deseo de existir

le niega el descanso cristalino

que añora conciliar

los ojos del pasado no se cierran

y su andar siempre entre ruinas

no habilita el olvido

un exceso de memoria lo acribilla

.

.

VI

.

las manos buscan un destino, los roces las ensucian, el agua cae como plegaria.

lava el pensamiento

lava el pensamiento con pensamiento

lava la sombra adherida al pensamiento

lava las dudas circulantes

y las sospechas oscuras

la rutina es un credo, el estímulo regresa, la espuma exorciza la mente.

lava las sinapsis neuronales

lava la raíz del impulso

lava la chispa del axón

lava las drogas que traga

y el error químico

El agua murmura un rezo, invoca el sometimiento líquido del pulso.

lava siempre lava

lava lava lava

no para de lavar

.

Foto Silvana Cassino La poeta sanjuanina Silvana Cassino.

Sobre la autora: Silvana Cassino

Nació en 1961. Argentina. Poeta.

Publicó La mirada del desvelo y Realidades huérfanas. Participó en las antologías sanjuaninas Universos en pluma y Los versos al taller I y II. Forma parte del Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras: antologías Alas por la Paz y la Libertad, tomos I, II y III. Integrante de la Red Némesis Internacional de Arte y Poesía con participación en antologías (Perú, Colombia, México y otros países). Miembro de SADE.