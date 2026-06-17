Recrudece la batalla política entre el PJ y la UCR ante la inauguración de una importante obra en el Sur

Este miércoles a las 14.30 quedará inaugurado el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra de infraestructura energética que permitirá ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento de gas natural en el sur mendocino y habilitar nuevas conexiones para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

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La puesta en funcionamiento de la obra, esperada desde hace más de una década, se producirá en medio de una creciente disputa política entre dirigentes del peronismo y de la Unión Cívica Radical p or el financiamiento de la etapa final del proyecto y el acceso a la capacidad adicional de gas que generará la nueva infraestructura.

La obra fue ejecutada por el Municipio de San Rafael y tiene como principal objetivo incrementar el caudal disponible en la red, luego de años en los que la falta de capacidad impedía otorgar nuevas factibilidades de servicio en la región.

Según informaron desde la comuna, con la habilitación del gasoducto volverá a existir factibilidad libre para quienes deseen conectarse a la red de gas natural. Esto permitirá incorporar nuevos usuarios residenciales, comerciales e industriales y ampliar las posibilidades de desarrollo económico en el sur provincial.

La secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti , destacó que el proyecto permitirá que miles de vecinos, empresas e industrias accedan a una fuente de energía "más económica, segura y eficiente".

"Luego de una década de espera, habrá nuevamente factibilidad de gas natural en la región. El gran objetivo era llegar al invierno con disponibilidad de servicio y eso se logrará con la inauguración", señaló la funcionaria.

Una obra estratégica para el Sur

La infraestructura contempla 50 kilómetros de cañerías. De ese total, 36 kilómetros corresponden al gasoducto que conecta la planta ESMO, en La Tosca, con la Planta Reguladora de Presión (PRI) ubicada en el arco de ingreso sobre la Ruta Nacional 143. Los 14 kilómetros restantes corresponden al ramal de alta presión que culmina en Iselín y Granaderos.

El proyecto también incluyó la instalación de válvulas, plantas complementarias y otras obras de superficie necesarias para el funcionamiento del sistema.

Durante los últimos días, equipos técnicos trabajaron en el empalme con el gasoducto internacional en las cercanías de La Tosca, donde se realizaron las conexiones finales entre las instalaciones operadas por GasAndes y Ecogas para dejar la obra en condiciones de entrar en servicio.

Desde el municipio sostienen que la ampliación de la capacidad de transporte permitirá impulsar inversiones, generar nuevas oportunidades para el sector productivo y facilitar el acceso al gas natural para miles de familias que hasta ahora enfrentaban restricciones por la falta de infraestructura disponible.

Gasoducto Alvear - San Rafel

El reclamo de San Rafael a General Alvear

La inauguración del gasoducto también reactivó la discusión entre los municipios de San Rafael y General Alvear por los recursos destinados a completar la obra.

Según la posición sanrafaelina, el Gobierno nacional financió el 87,3% del proyecto original, mientras que el Municipio de San Rafael aportó alrededor de 4.500 millones de pesos para ejecutar el 12,7% restante luego de que se interrumpieran los desembolsos nacionales.

A partir de ese aporte, la comuna que conduce Omar Félix reclama que General Alvear contribuya con una parte proporcional de los costos. El argumento es que al departamento vecino le correspondería aproximadamente el 23% del flujo de gas adicional que aportará el nuevo sistema, lo que representaría un aporte cercano a los 1.050 millones de pesos.

El intendente alvearense Alejandro Molero rechaza ese planteo y sostiene que se trata de una obra de carácter nacional cuyo financiamiento no puede ser trasladado a otro municipio.

Alejandro Molero en la Paella Radical El intendente de General Alvear, Alejandro Molero. Marcelo Álvarez / Los Andes.

Félix y Molero profundizaron el cruce

En declaraciones a Radio Nihuil, el diputado nacional Emir Félix defendió la decisión del Municipio de San Rafael de financiar la finalización de la obra tras la paralización de los fondos nacionales.

Según explicó, la comuna optó por concluir el proyecto luego de alcanzar un acuerdo judicial con el Estado nacional que permitió regularizar pagos pendientes y retomar los trabajos. Además, sostuvo que la figura de "tercero aportante" le otorgó a San Rafael derechos sobre la capacidad adicional generada por el gasoducto.

"Nosotros lo convocamos para decirle tenemos que poner 4.700 millones de pesos; a vos te correspondería 1.100 millones y a nosotros el resto", afirmó Félix al referirse a las conversaciones mantenidas con General Alvear.

El legislador también aseguró que el departamento vecino fue convocado a participar del financiamiento de la etapa final, aunque finalmente decidió no hacerlo.

Emir y Omar Félix, unidos votando en San Rafael Los hermanos Omar y Emir Félix. Prensa PJ

Molero, por su parte, rechazó esa reconstrucción de los hechos y sostuvo que la Provincia había ofrecido aportar los fondos necesarios para concluir la infraestructura. Según indicó, General Alvear acompañó el proceso judicial iniciado contra la Nación y considera improcedente el reclamo económico realizado por San Rafael.

Además, descartó la posibilidad de que existan restricciones para el suministro de gas hacia su departamento.

"No hay forma de que ellos corten el gas, no hay forma de que ellos desvíen el gas, no hay forma de que ellos restrinjan. Es una obra de uso de un bien público", sostuvo el jefe comunal alvearense.

Molero también señaló que el municipio se encuentra avanzando junto a Ecogas en un programa para financiar nuevas redes domiciliarias de gas natural en General Alvear y afirmó que la empresa prestataria no le transmitió ninguna preocupación respecto de la provisión futura del servicio.