17 de junio de 2026 - 07:37

El asueto en La Rioja porque ganó Argentina no le gustó a Hebe Casado: "En Mendoza..."

La insólita medida del gobernador Ricardo Quintela se conoció pasada la medianoche: sin clases ni actividad estatal. La vicegobernadora mendocina salió al cruce.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja - Gentileza
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja - Gentileza

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La medida sorprendió porque no había sido anticipada y fue comunicada oficialmente a las 0.19 a través de las redes sociales del Ejecutivo riojano.

El beneficio alcanzó a la administración pública provincial y a las instituciones educativas estatales, mientras que varios establecimientos privados también decidieron adherir a la disposición.

En el comunicado, el Gobierno justificó la decisión en el "impacto social" que generó el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”, señaló el texto oficial.

Además, argumentó que el fútbol forma parte de la identidad y la cultura popular argentina, destacando que este tipo de acontecimientos permiten compartir “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

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El comunicado también remarcó que se garantizaría el funcionamiento de los servicios esenciales mediante guardias mínimas para asegurar la atención de las necesidades básicas de la población.

“Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”, expresó el Gobierno provincial.

Qué pasará con las escuelas privadas de La Rioja

Tras conocerse la decisión oficial, varios colegios privados comenzaron a analizar su adhesión al asueto provincial.

Según medios riojanos, numerosas instituciones optaron por sumarse, aunque solicitaron a las familias verificar la situación particular de cada establecimiento a través de los grupos de WhatsApp y canales oficiales de comunicación.

La medida generó repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron la iniciativa mientras que otros cuestionaron que se suspendieran actividades educativas y administrativas por un resultado deportivo.

"En Mendoza, la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo"

A quien no le gustó la medida fue a la vicegobernadora mendocina Hebe Casado. A través de X, escribió: "En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la selección pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo".

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