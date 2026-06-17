El asueto en La Rioja porque ganó Argentina no le gustó a Hebe Casado: "En Mendoza..."

La victoria de la Selección Argentina por 3-0 frente a Argelia en su estreno en el Mundial 2026 tuvo una consecuencia inesperada en La Rioja. Apenas minutos después de finalizado el partido, el gobierno de Ricardo Quintela anunció un asueto administrativo y escolar para la mañana de este miércoles.

Monumento a la Santa Madre en Rivadavia: La Cooperativa redobló las críticas y volvió a cuestionar el veto de Mansur

Paritarias: el Gobierno provincial analiza los pedidos de los gremios y dilata la nueva oferta salarial

La medida sorprendió porque no había sido anticipada y fue comunicada oficialmente a las 0.19 a través de las redes sociales del Ejecutivo riojano.

El beneficio alcanzó a la administración pública provincial y a las instituciones educativas estatales, mientras que varios establecimientos privados también decidieron adherir a la disposición.

En el comunicado, el Gobierno justificó la decisión en el " impacto social" que generó el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Además, argumentó que el fútbol forma parte de la identidad y la cultura popular argentina, destacando que este tipo de acontecimientos permiten compartir “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobDeLaRioja/status/2067084338924007479?s=20&partner=&hide_thread=false Asueto para la Administración Pública Provincial



La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada.



Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye… — Gobierno de La Rioja (@GobDeLaRioja) June 17, 2026

El comunicado también remarcó que se garantizaría el funcionamiento de los servicios esenciales mediante guardias mínimas para asegurar la atención de las necesidades básicas de la población.

“Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”, expresó el Gobierno provincial.

Qué pasará con las escuelas privadas de La Rioja

Tras conocerse la decisión oficial, varios colegios privados comenzaron a analizar su adhesión al asueto provincial.

Según medios riojanos, numerosas instituciones optaron por sumarse, aunque solicitaron a las familias verificar la situación particular de cada establecimiento a través de los grupos de WhatsApp y canales oficiales de comunicación.

La medida generó repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron la iniciativa mientras que otros cuestionaron que se suspendieran actividades educativas y administrativas por un resultado deportivo.

"En Mendoza, la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo"

A quien no le gustó la medida fue a la vicegobernadora mendocina Hebe Casado. A través de X, escribió: "En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la selección pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo".