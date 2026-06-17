Monumento a la Santa Madre en Rivadavia: La Cooperativa redobló las críticas y volvió a cuestionar el veto de Mansur

La controversia por el proyecto Santa Madre sumó un nuevo capítulo . El presidente de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Populares de Rivadavia, Javier Fornasari, volvió a responsabilizar al Municipio por la demora en la construcción del monumento previsto para la rotonda de la doble vía y puso nuevamente en el centro de la discusión el veto parcial que el intendente Ricardo Mansur aplicó a una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en octubre del año pasado.

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El monumento "Santa Madre" en Rivadavia sigue paralizado y hay acusaciones cruzadas entre el Municipio y la Cooperativa

"Si el Municipio estaba y está a favor de la obra, ¿por qué vetó el proyecto que instruía al Ejecutivo a gestionar el terreno necesario para concretarla?", planteó Fornasari al ser consultado sobre la situación actual de la iniciativa.

El dirigente sostuvo que el proyecto cuenta con financiamiento privado, respaldo de empresarios, apoyo comunitario y desarrollo técnico completo, pero que continúa sin ejecutarse porque el Municipio no ha aceptado la transferencia de un tramo de calle Falucho actualmente bajo jurisdicción de Vialidad Provincial.

La discusión tiene origen en la Ordenanza 5293/2025 , aprobada por el Concejo Deliberante de Rivadavia el 14 de octubre del año pasado.

La norma declaró de interés departamental cultural, urbanístico e institucional la obra denominada Santa Madre, concebida como una intervención monumental destinada a convertirse en un nuevo hito visual en el ingreso al departamento.

En sus fundamentos, el Concejo destacó que el proyecto nació de una iniciativa impulsada por vecinos, la parroquia local, la Cooperativa Eléctrica, empresarios y la empresa Constructora San José. También remarcó que la escultura sería financiada íntegramente con recursos privados y que contaba con miles de adhesiones recolectadas entre los habitantes del departamento.

La ordenanza incluía además artículos que instruían al Ejecutivo municipal a gestionar ante Vialidad Provincial la transferencia del sector donde se emplazaría el monumento y a asumir posteriormente tareas de mantenimiento y conservación.

Sin embargo, esos artículos fueron vetados pocos días después por el intendente Mansur.

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Los argumentos del veto

Mediante la Resolución 3462/2025, el Ejecutivo municipal observó los artículos 2, 3 y 4 de la ordenanza y promulgó únicamente la declaración de interés departamental.

Entre los fundamentos del veto, la Municipalidad sostuvo que el Concejo Deliberante había excedido sus atribuciones al impartir instrucciones directas al Departamento Ejecutivo.

Según el documento oficial, la norma mezclaba una declaración institucional con órdenes concretas dirigidas al intendente, lo que, a criterio del Municipio, vulneraba el principio de división de poderes establecido en la legislación municipal.

Además, el Ejecutivo argumentó que la rotonda forma parte de una obra vial provincial, ejecutada con fondos provinciales y sobre terrenos pertenecientes a la Dirección Provincial de Vialidad, por lo que consideró inconveniente transferir ese espacio al dominio municipal.

Otro de los puntos centrales del veto fue que la obra escultórica todavía no existía ni había presentado toda la documentación técnica exigida para su aprobación definitiva. El Municipio señaló que aún debían cumplirse requisitos como planos estructurales, estudios de suelo, análisis de impacto ambiental y demás documentación profesional correspondiente.

No obstante, en la misma resolución, el Ejecutivo dejó expresamente asentado que no tenía objeciones para hacerse cargo del mantenimiento de la obra y de los espacios verdes una vez construida, e incluso propuso que ello pudiera instrumentarse mediante un convenio con Vialidad Provincial.

Virgen 1.jpg La Virgen gigante que quieren construir en Rivadavia

La respuesta de Fornasari

Para el presidente de la Cooperativa, los argumentos municipales no responden a la cuestión de fondo.

"Todos los artículos, menos uno, fueron vetados por el intendente. Y eso impide avanzar lisa y llanamente. Eso es un hecho", afirmó.

Fornasari también señaló que meses antes el propio Municipio había aceptado la transferencia de otro tramo de la misma calle Falucho para ejecutar obras viales cerca del barrio Petroleros.

"Si el Municipio recibió un tramo de calle Falucho para realizar dos lomos de burro a metros de la rotonda, ¿por qué vetó la ordenanza y con ello se negó a recibir el tramo contiguo donde está prevista la construcción de Santa Madre?", cuestionó.

Según el dirigente cooperativo, Vialidad Provincial considera que ese sector ha dejado de tener sentido como parte del dominio provincial debido a las transformaciones urbanas generadas por la nueva doble vía, motivo por el cual se impulsó la transferencia.

"Los recursos existen, el proyecto existe y la voluntad de llevarlo adelante también. Falta que el Municipio reciba la calle Falucho de Vialidad como lo hizo metros antes y asuma el compromiso de mantenimiento", sostuvo.

Un conflicto que sigue abierto

La polémica refleja dos interpretaciones opuestas sobre el mismo expediente. Mientras la Cooperativa considera que el veto paralizó un paso indispensable para ejecutar la obra, el Municipio sostiene que la transferencia del terreno no es necesaria y que la iniciativa privada puede continuar avanzando con los trámites correspondientes ante Vialidad Provincial.

Entre ambas posiciones permanece sin resolución definitiva un proyecto que, desde su presentación en 2025, se ha transformado en uno de los debates públicos más visibles de Rivadavia, mezclando cuestiones urbanísticas, administrativas, institucionales y simbólicas en torno a una obra que todavía espera comenzar su construcción.