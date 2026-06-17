17 de junio de 2026 - 11:33

Paritarias: el Gobierno provincial analiza los pedidos de los gremios y dilata la nueva oferta salarial

El gobierno de Alfredo Cornejo se tomará esta semana para analizar los requerimientos de cada uno de los gremios estatales. La reunión con el SUTE marca el pulso para el resto de las entidades sindicales.

La reunión paritaria con el SUTE se reanudará la próxima semana.&nbsp;

La reunión paritaria con el SUTE se reanudará la próxima semana. 

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Prensa Gobierno
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

En el marco de las paritarias, el Gobierno provincial tenía programada una nueva reunión con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) para este martes, pero finalmente postergó el cuarto intermedio vigente hasta la próxima semana para presentar una mejor oferta.

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Precisamente, el Ejecutivo acordó con el gremio docente reunirse el lunes 22 de junio en la Subsecretaría de Trabajo. En el transcurso de esa semana también se reanudarán las reuniones con el resto de los sectores.

El sindicato docente es el que mayor número de afiliados tiene dentro de la planta estatal, por lo que el gobierno de Alfredo Cornejo lo prioriza para abrir las paritarias y, de ese modo, marcar el pulso para las demás entidades sindicales.

Y de la misma forma en que abre la ronda de negociaciones, el SUTE también recibe antes que el resto las mejoras sobre ese primer ofrecimiento, que casi siempre es rechazado por las entidades sindicales, como ocurrió en esta oportunidad.

El aumento del 8% ofrecido para el segundo semestre no fue aceptado por el gremio que conduce Gustavo Correa, ni tampoco por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Roberto Macho y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que encabeza Claudia Iturbe.

Ese incremento salarial al básico consiste en una suma del 5% para agosto y un 3% para noviembre. Sin embargo los tres sindicatos lo consideraron "insuficiente" y el Gobierno tomó los reclamos para presentar una mejora porcentual, pero también propuestas específicas para cada sector, que muchas veces son la llave para destrabar las negociaciones.

Como siguen las negociaciones

Durante esta semana vamos a seguir analizando algunos de los requerimientos que ha planteado la entidad sindical”, señalaron desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas ante la consulta de Los Andes.

Desde el SUTE reconocieron ese mensaje y aguardarán por el nuevo ofrecimiento, mientras ajustan detalles para convocar a plenarios departamentales y provinciales durante la semana del 29 de junio.

En esos encuentros, los delegados analizarían la segunda propuesta, siempre que la conducción encabezada por Correa la considere viable y decida bajarla a las bases para que las escuelas la analicen.

Los planteos del SUTE

Después de la reunión del 5 de junio pasado, Gustavo Correa sostuvo que la propuesta inicial implica “perder entre 5 y 6 puntos” frente a la inflación acumulada durante el primer semestre. "No queremos perder contra la inflación", reiteró el sindicalista, aunque no arriesgó un porcentaje de requerimiento puntual ante el Gobierno.

Además, el SUTE planteó otros reclamos no salariales al Ejecutivo. “Faltan los traslados de los equipos directivos, falta el concurso para los cambios de funciones y un protocolo que cuide a los trabajadores de la educación. Son algunas de las cosas que hemos pedido que tengan fechas concretas”, sostuvo Correa.

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