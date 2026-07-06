Karina Milei postergó la reunión de la mesa política por el partido de la Selección Argentina

La reunión de la mesa política del Gobierno libertario, que estaba prevista para este martes, fue reprogramada para el miércoles a las 17 . La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en una semana marcada por los recientes cambios en el Gabinete nacional.

Santilli y Karina Milei revisan los nombramientos de Adorni y buscan limpiar el "lastre" de su gestión

La modificación del cronograma se debe al partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto en los Octavos de Final por el Mundial 2026 . Además, el encuentro marcará la incorporación formal del nuevo secretario de Comunicación, Fabián Fernández, a la mesa de coordinación política.

El objetivo principal será ordenar la estrategia legislativa del oficialismo para avanzar con proyectos considerados prioritarios. Entre ellos figuran la reforma electoral, el régimen de zonas frías y las modificaciones vinculadas a Inocencia Fiscal .

De concretarse el mismo miércoles, y ese a la semana corta, marcada por el fin de semana XXL, el libertario y gran parte del Gabinete asistirán a la vigilia que se llevará adelante desde las 00, con intención de conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina.

Además, se trata del primer compromiso formal de Diego Santilli en traje de ministro coordinador, que viajará a escoltar al mandatario.

Los representantes del Poder Ejecutivo serán recibidos por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y no se descarta la asistencia de otros representantes provinciales en lo que podría ser otro gesto de respaldo hacia el exlegislador del PRO.

Reformas: Santilli busca dialogar con los gobernadores

Lo cierto es que, por estas horas, Santilli trabaja en retomar el vínculo con los gobernadores con el particular objetivo de motorizar la agenda de reformas prioritarias, entre las que destaca la electoral.

En Balcarce 50 descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO, una de las claves que detectan para la reelección del mandatario en 2027, está en las provincias, por lo que Santilli en tadem con Eduardo “Lule” Menem trabajan en la tarea.

Para intentar torcer las voluntades de algunos sectores, en particular de la Unión Cívica Radical, la administración libertaria ensayó una propuesta que incluye la implementación de un sistema de colectoras en las listas.

Es decir, la posibilidad de competir con listas propias en algunas categorías, pero anexados a la candidatura presidencial de Javier Milei. Si bien varios gobernadores lo ven con buenos ojos, un sector del PRO y el radicalismo parecen resistirse.

Lo cierto es que, para dar lugar a los cambios en el sistema electoral, el oficialismo tiene que juntar 37 votos positivos en la Cámara de Senadores y solo cuenta con 21 miembros. El bloque radical está compuesto por 10 miembros. Del total, la mitad no responde a las directivas de un gobernador, por lo que habilita sus propias negociaciones.

“No logro entender al radicalismo. Estaría bueno que en lugar de problemas también busquen soluciones”, se quejó un funcionario violeta ante esta agencia en plena negociación.