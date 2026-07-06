6 de julio de 2026 - 21:45

Karina Milei postergó la reunión de la mesa política por el partido de la Selección Argentina

En la previa del viaje de Javier Milei a Tucumán, la secretaria presidencial ordena la estrategia legislativa del Gobierno. Santilli, por su parte, busca entablar diálogo con los gobernadores.

Se postergó la reunión de la mesa política a causa del partido de la Selección Argentina.

Se postergó la reunión de la mesa política a causa del partido de la Selección Argentina.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La reunión de la mesa política del Gobierno libertario, que estaba prevista para este martes, fue reprogramada para el miércoles a las 17. La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una semana marcada por los recientes cambios en el Gabinete nacional.

Leé además

La crisis por Adorni golpeó a Milei en redes sociales.

Redes sociales: Milei cerró junio con 53% de menciones negativas y el caso Adorni volvió a pesar
Santilli junto a Karina Milei estarán a cargo de la reorganización tras la salida de Manuel Adorni.

Santilli y Karina Milei revisan los nombramientos de Adorni y buscan limpiar el "lastre" de su gestión

El objetivo principal será ordenar la estrategia legislativa del oficialismo para avanzar con proyectos considerados prioritarios. Entre ellos figuran la reforma electoral, el régimen de zonas frías y las modificaciones vinculadas a Inocencia Fiscal.

De concretarse el mismo miércoles, y ese a la semana corta, marcada por el fin de semana XXL, el libertario y gran parte del Gabinete asistirán a la vigilia que se llevará adelante desde las 00, con intención de conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina.

Además, se trata del primer compromiso formal de Diego Santilli en traje de ministro coordinador, que viajará a escoltar al mandatario.

Los representantes del Poder Ejecutivo serán recibidos por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y no se descarta la asistencia de otros representantes provinciales en lo que podría ser otro gesto de respaldo hacia el exlegislador del PRO.

Reformas: Santilli busca dialogar con los gobernadores

Lo cierto es que, por estas horas, Santilli trabaja en retomar el vínculo con los gobernadores con el particular objetivo de motorizar la agenda de reformas prioritarias, entre las que destaca la electoral.

En Balcarce 50 descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO, una de las claves que detectan para la reelección del mandatario en 2027, está en las provincias, por lo que Santilli en tadem con Eduardo “Lule” Menem trabajan en la tarea.

Para intentar torcer las voluntades de algunos sectores, en particular de la Unión Cívica Radical, la administración libertaria ensayó una propuesta que incluye la implementación de un sistema de colectoras en las listas.

Es decir, la posibilidad de competir con listas propias en algunas categorías, pero anexados a la candidatura presidencial de Javier Milei. Si bien varios gobernadores lo ven con buenos ojos, un sector del PRO y el radicalismo parecen resistirse.

Lo cierto es que, para dar lugar a los cambios en el sistema electoral, el oficialismo tiene que juntar 37 votos positivos en la Cámara de Senadores y solo cuenta con 21 miembros. El bloque radical está compuesto por 10 miembros. Del total, la mitad no responde a las directivas de un gobernador, por lo que habilita sus propias negociaciones.

“No logro entender al radicalismo. Estaría bueno que en lugar de problemas también busquen soluciones”, se quejó un funcionario violeta ante esta agencia en plena negociación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Karina Milei llamó a trabajar para que Javier Milei sea reelecto en las elecciones de 2027

Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de LLA: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

Diego Santilli, Javier Milei y Karina Milei, en la primera foto tras la renuncia de Manuel Adorni a la jafatura de gabinete. Foto: Javier Milei en X. 

Karina Milei convocó a la mesa política con Diego Santilli en su debut como jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el ex el jefe de gabinete Manuel Adorni y el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, en el Congreso.

Gloria y ocaso del primer, último y único mileista virgen

Karina Milei, secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina.

Karina Milei reunirá a legisladores libertarios para impulsar la actividad parlamentaria