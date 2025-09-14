14 de septiembre de 2025 - 09:57

Durísimo cuestionamiento de Mirtha Legrand a Guillermo Francos: "Siento que me echa la culpa"

La Noche de Mirtha estuvo ardiente tras la presencia del jefe de Gabinete de la administración de Javier Milei. Mirtha, fiel a su estilo, manifestó su preocupación ante la situación actual del país.

Tenso cruce entre Guillermo Francos y Mirtha Legrand.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la última emisión de La Noche de Mirtha, la gran conductora sorprendió a Guillermo Francos con una serie de preguntas directas sobre la situación actual del país. El jefe de Gabinete intentó responder con cifras y argumentos oficiales, pero el intercambio derivó en un cruce tenso en pleno programa.

Mirtha Legrand, fiel a su estilo, no ocultó su preocupación por la realidad de los argentinos y expresó que le “destroza el alma” escuchar a quienes aseguran que no llegan a fin de mes. Con voz firme, advirtió mirando a los ojos del funcionario: “Esa gente les va a votar en contra”, generando incomodidad.

“Escucho radio día y noche, y siempre repiten lo mismo: ‘no llego a fin de mes’, ‘a mitad de mes ya no me alcanza la plata’. La gente que no tiene para comer, para vivir, que los despiden... Esa gente va a votar en contra siempre del Gobierno”, sostuvo la conductora.

Respuesta de Guillermo Francos: la diva siguió la discusión

No obstante, Francos se plantó sobre la mesa y replicó: “En el tiempo que llevamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes”, sin lograr que la conductora dejara de remarcar su inquietud.

La diva insistió: “A mí me destroza el alma cuando escucho por radio y televisión que dicen ‘no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza’, o al jubilado. Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra”.

El ministro contestó con otra pregunta: “¿En cuánto tiempo se soluciona esto, Mirtha? Sabe usted”. Legrand, un tanto intimidada, retrucó: “¿Usted me está haciendo una pregunta a mí?”.

“En Argentina tiene 1,6 personas que aportan para pagar a un jubilado. ¿Qué sistema resiste eso? En la economía informal hay la misma cantidad de personas que la formal: 6 millones de personas trabajando informalmente, y que no pagan aportes”, amplió el funcionario cercano al presidente Javier Milei.

Sin embargo, la discusión continuó de manera tensa, donde Mirtha ratificó que Argentina es un país rico, y que nadie tiene lo que tiene Argentina. Francos, por su parte, le confirmó la apreciación.

