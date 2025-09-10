Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior designado por Milei

En medio de la tensión política después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires , llegó el primer cambio en el gabinete. El presidente Javier Milei confirmó este martes la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior.

Llega el vuelo de argentinos deportados por Trump: por qué Milei no protestó y de qué se los acusa

La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , luego de una reunión en Casa Rosada en la que también participó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán ”, señaló Francos al comunicar la decisión.

El "ascenso" del tucumano Catalán marca un nuevo paso en la estrategia política del Gobierno. Hasta ahora, se desempeñaba como el número dos de Francos, con un rol clave en la articulación con las provincias. Es abogado por la Universidad de Tucumán y magister en la Gestión Pública por la Universidad Austral.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei , con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economia @LuisCaputoAR , y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro . En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/c7P1Dl2PjC

El funcionario fue director nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno del Frente de Todos/Unión por la Patria. Ingresó bajo la gestión de Marcela Losardo y se mantuvo en el cargo cuando la exministra fue reemplazada por Martín Soria .

Ahora, con rango ministerial dentro del gobierno libertario, Catalán tendrá la misión de fortalecer esos vínculos en un contexto donde la Casa Rosada considera “imprescindible implementar las reformas estructurales”, pero con buen diálogo con las provincias.

Lisandro Catalán Lisandro Catalán Gentileza / La Gaceta

El énfasis puesto por Francos en que la agenda de reuniones será con “gobernadores afines” no pasó desapercibido. El mensaje parece dejar en segundo plano a los mandatarios del peronismo, entre ellos Axel Kicillof, quien días atrás reclamó públicamente a Milei que lo convoque a un encuentro después de los comicios.

De todos modos, más allá de la oficialización de Catalán como ministro, el Gobierno nacional insistió con seguir el mismo rumbo económico y los ajustes sociales.

El último ministro del Interior había sido el propio Francos, quien cumplió la tarea formal desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 hasta mayo de 2024, cuando Nicolás Posse dejó la Jefatura de Gabinete. Después, la cartera del Interior pasó a ser degradada como secretaría. Ahora, con Catalán, retomará categoría ministerial, como históricamente lo fue.

El Ministerio del Interior siempre ha sido una de las carteras más importantes para cada Gobierno, ya que tiene a su cargo la relación directa con los gobernadores. Tiene bajo su órbita la organización de las elecciones y el manejo de emergencias, entre otras cuestiones fundamentales para el funcionamiento de la República.