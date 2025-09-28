El motivo por el que Viviana Colmenero explotó de bronca en vivo contra Luis Ventura: "Me trajeron engañada".

Un momento de alta tensión se vivió este sábado en Secretos Verdaderos , el programa de América TV conducido por Luis Ventura , cuando la ex Gran Hermano 2003, Viviana Colmenero , interrumpió la entrevista y estalló contra la producción por la emisión de un video que recordaba su pasado.

Colmenero había sido invitada para hablar de su presente y antes acordó con la productora de no hablar de algunos temas , pero al inicio la presentaron con un tape de su casting para el reality , donde relataba momentos difíciles de su vida y mencionaba que había ejercido la prostitución en un contexto de vulnerabilidad.

Visiblemente molesta, la ganadora de Gran Hermano arremetió en vivo: “Cuando me invitaron a tu programa yo acepté inmediatamente porque los aprecio y te valoro, pero le dije a Alicia Pedrelli, la productora, que por favor eviten tratar el tema de un pasado que ya superé hace años , que eviten nombrar la palabra prostitución o trabajadora sexual como algo referido a mi pasado y lo primero que veo es el casting".

" Esto lo mandaste vos hace un ratito ", le contestó Ventura. "No, yo esto no lo mandé, ni yo lo tengo", corrigió la ex GH.

Luego se refirió el triple crimen de Florencio Varela: " Fue un casting privado que no conté al aire . Yo tengo 53 años y tengo una resiliencia, un trabajo terapéutico hecho hace muchísimos años y la verdad es que ustedes con este casting me están cosificando nuevamente y más con lo que está sucediendo recientemente . Yo no soy la persona indicada para quedar pegada a la palabra prostitución o trabajadora sexual. ¿Sabés por qué? Porque yo nunca lo fui"

EMBOSCADA Y CENSURA Ventura y su productora le pusieron a Viviana Colmenero un tape con un tema que habrían acordado previamente no tocar y la mediática explotó. Por si fuera poco, el conductor se puso en el lugar de ofendido y la censuró, sacándola del aire. pic.twitter.com/uWOkd1uzP1

"Me tendrían que haber pedido permiso para ponerlo al aire porque esto es sensacionalismo, es amarillismo y yo no estoy de acuerdo. No saben todos los años que tuve que trabajar para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma", agregó.

Allí intervino Luis Ventura, que le pidió disculpas, pero la invitada no la acepto: "No hace falta pasar ese video porque la gente sabe perfectamente quién soy... Lamentablemente, hay gente que va a ver este casting y va a empezar a decir cosas que yo no estoy dispuesta a escuchar porque el prejuicio con respecto a la prostitución sigue existiendo".

La panelista Cora Debarbieri intentó calmarla con un comentario, pero fue para peor: “No, yo no tengo por qué contar nada…”.

Su hijo la llamó en vivo

En ese momento la llamó en vivo su hijo Ciro, preocupado por lo que estaba viendo en televisión: “Me trajeron engañada acá. Yo me voy a levantar y me voy a ir", le dijo.

"Este es el problema que tuve siempre con los medios… jamás me respetaron. Siempre me quisieron tener con el título pegado acá, en la frente… Yo soy la única persona decente en los medios del espectáculo, porque el medio es una real mierda... Quiero que venga Alicia Pedrelli porque le dije que por favor traten de evitar lo que pasó y lo primero que hicieron todo lo contrario", continuó.

Finalmente, la tensa situación terminó con Luis Ventura insólitamente ofendido: "Vamos al corte. Cortame y listo. Basta".