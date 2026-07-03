Kapanga celebrará sus 30 años de trayectoria con un show en el Auditorio Ángel Bustelo

La emblemática agrupación argentina llega a la provincia el próximo sábado 5 de septiembre en el marco de su gira aniversario, acompañados por una banda invitada y con gran éxito en la venta de entradas.

La destacada banda de rock nacional Kapanga se presentará en Mendoza el próximo sábado 5 de septiembre, en el marco de su gira "30 Años", la cual celebra las tres décadas de vida del proyecto musical. El concierto tendrá lugar a partir de las 20 en las instalaciones del Auditorio Ángel Bustelo, ubicado en la calle Virgen del Carmen de Cuyo 610 de la Ciudad de Mendoza.

El evento contará además con la participación especial de la agrupación Hidalgo y sus Galácticos, encargada de actuar en calidad de banda invitada durante la jornada de festejos.

La expectativa por el arribo del grupo musical se ha visto reflejada de manera directa en la boletería. Desde la organización confirmaron que las localidades correspondientes a las instancias de preventa 1, 2 y 3 se encuentran completamente agotadas. En la actualidad, el expendio de accesos continúa disponible a través de la plataforma virtual EntradaWeb mediante la denominada Fase 4 de venta.

Repaso por la historia de Kapanga Esta presentación se inscribe dentro de un presente muy significativo para Kapanga, caracterizado por el repaso de su historia musical y la reafirmación de su vigencia en la escena argentina. Recientemente, el conjunto concretó un recital con entradas agotadas en el Estadio Obras, ocasión en la cual compartieron escenario junto a reconocidos artistas contemporáneos como Milo J y la formación Bandalos Chinos.

Asimismo, y como parte de los festejos vinculados a su trigésimo aniversario, la banda concretó el lanzamiento de nuevas versiones de sus composiciones más tradicionales.