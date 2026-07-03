El líder de Los Piojos sorprendió con un improvisado show, la policía lo interrumpió, escapó y dejó sola a su novia, la bajista Luli Bass.

Ciro apareció en el banderazo en Miami y cantó para los hinchas: el detalle con su novia que no pasó desapercibido.

Ayer, en la previa del partido entre la Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se realizó el ya tradicional banderazo de los hinchas argentinos en Miami. La celebración tuvo como protagonista a Andrés Ciro Martínez, quien ofreció un show improvisado que terminó con la intervención de la Policía.

Miles de personas se reunieron sobre Collins Avenue para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni, cuando el líder de Los Piojos apareció sobre el techo de un motorhome acompañado por su pareja, Luciana Valdés, y el músico Rodrigo Pérez.

Desde allí interpretó el clásico "Tan Solo" y luego emocionó a los presentes al entonar con su armónica el Himno Nacional Argentino, desatando la euforia de los hinchas que coparon la calle y provocaron un importante corte del tránsito.

Mientras los hagoveros nos peleamos a muerte con blender, Ciro, los persas y Luli están de luna de miel en modo scaloneta.



MERECIDO



@TanoDigennaro pic.twitter.com/KPbWr99gJO — EL UNBEKANNT (@pHagovUnbkannt) July 2, 2026 La Policía intervino en pleno show Mientras se desarrollaba la presentación, efectivos de la Policía local se acercaron para liberar la circulación vehicular. Allí uno de los agentes intentó subir al camión cuando Ciro todavía interpretaba el Himno Nacional.

¡Espectacular momento! Los hinchas argentinos disfrutaron el himno junto con Ciro en Miami #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/sShjRYQ6nF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 2, 2026 Pese a la presencia policial, el músico continuó hasta finalizar su actuación. Una vez terminado el breve recital, bajó rápidamente del vehículo, se retiró del lugar y se subió a una camioneta blanca. Un detalle que no pasó desapercibido en redes fue que dejó a su novia Luli Bass sola sobre el motorhome.