Ciro apareció en el banderazo en Miami y cantó para los hinchas: el detalle con su novia que no pasó desapercibido.

Ayer, en la previa del partido entre la Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se realizó el ya tradicional banderazo de los hinchas argentinos en Miami. La celebración tuvo como protagonista a Andrés Ciro Martínez, quien ofreció un show improvisado que terminó con la intervención de la Policía.
Miles de personas se reunieron sobre Collins Avenue para alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni, cuando el líder de Los Piojos apareció sobre el techo de un motorhome acompañado por su pareja, Luciana Valdés, y el músico Rodrigo Pérez.
Desde allí interpretó el clásico "Tan Solo" y luego emocionó a los presentes al entonar con su armónica el Himno Nacional Argentino, desatando la euforia de los hinchas que coparon la calle y provocaron un importante corte del tránsito.
La Policía intervino en pleno show
Mientras se desarrollaba la presentación, efectivos de la Policía local se acercaron para liberar la circulación vehicular. Allí uno de los agentes intentó subir al camión cuando Ciro todavía interpretaba el Himno Nacional.
Pese a la presencia policial, el músico continuó hasta finalizar su actuación. Una vez terminado el breve recital, bajó rápidamente del vehículo, se retiró del lugar y se subió a una camioneta blanca. Un detalle que no pasó desapercibido en redes fue que dejó a su novia Luli Bass sola sobre el motorhome.
"La dejó re tirada a Luli Bass", "La policía lo quiso meter preso por el robo a mano armada que está metiendo con Luli Bass", "Baja primero él, los demás que se caguen (incluída la novia) jaja", "Dejó a la novia colgada, un copado". "Se olvidó a la novia", fueron algunas de las reacciones en las redes sociales.
El hecho de que el cantante se fuera solo, sin esperar a su pareja, provocó una catarata de comentarios de todo tipo.
El episodio no pasó a mayores y, tras la salida del cantante, el banderazo continuó con normalidad. Una vez finalizada la convocatoria, el tránsito sobre Collins Avenue fue restablecido.
La Selección Argentina enfrentará hoy desde las 19 (hora argentina) a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 y con el objetivo de seguir defendiendo el título conseguido en el 2022.