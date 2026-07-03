Disney+ anunció la fecha de la esperada secuela musical: vuelve casi todo el elenco original

Los fanáticos de los musicales juveniles ya tienen una fecha marcada en el calendario . Disney+ reveló cuándo llegará la tercera película de una saga parda hace más de 10 años y, para aumentar la expectativa, publicó el primer adelanto musical junto con un tráiler que muestra a los protagonistas de esta nueva historia.

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"Camp Rock 3", la esperada secuela que traerá de regreso a los Jonas Brothers después de más de 15 años desde la última película de la saga. Además del anuncio de su estreno, Disney lanzó el primer sencillo oficial del nuevo film.

Junto con el tráiler, Disney presentó un fragmento de "One Beat Away", una canción interpretada por Liamani Segura y el resto del elenco principal.

El videoclip ofrece las primeras imágenes del renovado "Camp Rock 3" , donde una nueva generación de jóvenes artistas competirá por cumplir el sueño de subirse a un gran escenario.

El sencillo ya puede escucharse en plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music, mientras que el avance deja ver coreografías, números musicales y el regreso de la banda ficticia Connect 3.

Disney presentó el nuevo trailer de "Camp Rock 3" con Demi Lovato. gentileza

De qué trata la nueva película

La historia comienza cuando Connect 3, el grupo integrado por los hermanos Gray e interpretado por Joe, Nick y Kevin Jonas, pierde al artista que debía abrir su gira de reencuentro.

Para encontrar un reemplazo, la banda decide regresar a Camp Rock y organizar una competencia entre los jóvenes talentos del campamento.

La protagonista será Sage, una cantante decidida a quedarse con el primer lugar, aunque su camino se cruzará con otros aspirantes como Fletch, Rosie, Desi y Cliff, quienes también buscarán convertirse en la próxima gran estrella.

Mientras avanza el concurso surgirán amistades, romances, rivalidades y secretos que pondrán a prueba a todos los participantes.

El elenco de "Camp Rock 3"

El nuevo elenco de Camp Rock 3 de Disney. gentileza

La película contará con el regreso de los Jonas Brothers: Joe jonas como Shane Gray; Nick Jonas es Nate Gray; y Kevin Jonas como Jason Gray.

También se incorporan nuevos protagonistas:

Liamani Segura como Sage.

Malachi Barton como Fletch.

Lumi Pollack como Rosie.

Hudson Stone como Desi.

Casey Trotter como Cliff.

Brooklynn Pitts como Callie.

Ava Jean como Madison.

Sherry Cola como Lark.

La dirección está a cargo de Veronica Rodriguez, mientras que las coreografías fueron desarrolladas por Jamal Sims.

¿Demi Lovato estará en "Camp Rock 3"?

Una de las grandes incógnitas entre los fanáticos es el regreso de Demi Lovato, quien protagonizó las dos primeras películas de la saga como Mitchie Torres.

Demi Lovato y Joe Jonas cantando "This is me". gentileza

Hasta el momento, Disney no confirmó su participación en "Camp Rock 3" y la cantante no figura en el elenco oficial ni aparece en el primer tráiler presentado por la compañía. Aunque si fugra como productora ejecutiva de la película.

Disney presentó el nuevo trailer de "Camp Rock 3" con Demi Lovato. gentileza

¿Cuándo se estrena "Camp Rock 3" en Disney+?

Disney confirmó que "Camp Rock 3" llegará primero a Disney Channel el 13 de agosto de 2026 y estará disponible en Disney+ desde el día siguiente.