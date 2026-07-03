Dura 1 hora y 48 minutos: llega a Disney+ la esperada secuela de una exitosa película de terror

La historia dura 1 hora y 48 minutos y sigue a un grupo de familias adineradas que deberán jugar un retorcido y sádico juego para poseer el control del mundo.

Disney+ sumó una nueva película, es la secuela de una producción de terror absurdo

Las producciones de terror que mezclan sangre, humor negro y críticas a las clases más privilegiadas encontraron un lugar propio dentro del género en los últimos años. Ahora, Disney+ sumó a su catálogo la secuela de una película cargada de violencia, sátira y una feroz burla a las obsesiones de las familias más ricas del mundo.

"Noche de bodas 2" es la continuación del filme protagonizado por Samara Weaving, quien vuelve a interpretar a Grace. El colectivo de cineastas Radio Silence, responsables de la entrega original, y mantiene la combinación de slasher, humor negro, escenas de gore y situaciones absurdas que caracterizaron al primer filme. Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, la película tiene una duración de 1 hora y 48 minutos.

"Noche de bodas 2", la secuela que ya está disponible en "Disney+" gentileza Cuando se estrenó la primera película, su mezcla de terror y crítica a la clase alta ayudó a impulsar una tendencia conocida como "eat the rich", integrada por producciones que utilizan el género para cuestionar los privilegios económicos y las desigualdades sociales.

"Noche de bodas 2" en Disney+ Tras sobrevivir a la masacre ocurrida durante su noche de bodas, Grace descubre que la desaparición de la familia Le Domas dejó un enorme vacío entre las organizaciones que manejan el poder desde las sombras.

Ese escenario desencadena una nueva competencia en la que distintos grupos buscarán quedarse con ese lugar de privilegio. Se trata de las familias Danforth, El Caído, Wan y Rajan quienes inician una nueva competencia de juegos para quedarse con el control del consejo que domina el mundo. Para lograrlo deberán capturar y matar a Grace antes del amanecer, mientras ella intenta proteger a su hermana Faith y escapar de un nuevo juego mortal.