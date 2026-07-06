6 de julio de 2026 - 18:49

Ahora los contenidos visuales del CONICET se podrán ver en Flow

Personal anunció una nueva alianza y Flow incorpora a su catálogo producciones audiovisuales de CONICET Documental, con el objetivo de ampliar el alcance del conocimiento científico y acercarlo a más y nuevas audiencias.

Los contenidos del Conicet llegan a Flow

Los contenidos del Conicet llegan a Flow

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Personal
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con el objetivo de continuar impulsando la industria nacional y la producción de contenido de valor, Personal anuncia una nueva alianza con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para disponibilizar en el catálogo de Flow producciones audiovisuales desarrolladas por CONICET Documental.

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Este acuerdo tiene la misión de continuar incorporando títulos de valor, en este caso de índole científica, y desarrollar junto a CONICET nuevas producciones que se estrenarán próximamente en la plataforma.

Los clientes ya pueden acceder a una selección de documentales y series disponibles en Flow tales como: “Donde nace el conocimiento”, “Hacer vino en el desierto”, “Campaña Cero”, “Georgias, la cordillera sumergida” y “Estación agujero azul”.

CONICET: divulgación científica para la sociedad

Las producciones reflejan la diversidad de investigaciones que se desarrollan en el sistema científico nacional y buscan fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad mediante relatos audiovisuales de alta calidad. Varios de estos contenidos muestran cómo la ciencia y la innovación impactan en diversos sectores productivos. La programación también aborda temáticas vinculadas a las ciencias de la Tierra y del ambiente, la oceanografía, la astronomía y la exploración científica en territorios remotos, mostrando cómo distintas disciplinas contribuyen a ampliar el conocimiento sobre nuestro país y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Flow amplía su catálogo con producciones argentinas

Como parte de la estrategia de diversificación y robustecimiento de la propuesta de contenidos de Flow, la incorporación de producciones de CONICET Documental representa una oportunidad para acercar investigaciones, historias y protagonistas del sistema científico argentino a todo el país, apostando por las producciones locales, el fomento de la innovación tecnológica y la difusión de contenidos científicos y culturales de alcance masivo.

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