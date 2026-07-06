Ahora los contenidos visuales del CONICET se podrán ver en Flow

Personal anunció una nueva alianza y Flow incorpora a su catálogo producciones audiovisuales de CONICET Documental, con el objetivo de ampliar el alcance del conocimiento científico y acercarlo a más y nuevas audiencias.

Con el objetivo de continuar impulsando la industria nacional y la producción de contenido de valor, Personal anuncia una nueva alianza con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para disponibilizar en el catálogo de Flow producciones audiovisuales desarrolladas por CONICET Documental.

Este acuerdo tiene la misión de continuar incorporando títulos de valor, en este caso de índole científica, y desarrollar junto a CONICET nuevas producciones que se estrenarán próximamente en la plataforma.

Los clientes ya pueden acceder a una selección de documentales y series disponibles en Flow tales como: “Donde nace el conocimiento”, “Hacer vino en el desierto”, “Campaña Cero”, “Georgias, la cordillera sumergida” y “Estación agujero azul”.

CONICET: divulgación científica para la sociedad Las producciones reflejan la diversidad de investigaciones que se desarrollan en el sistema científico nacional y buscan fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad mediante relatos audiovisuales de alta calidad. Varios de estos contenidos muestran cómo la ciencia y la innovación impactan en diversos sectores productivos. La programación también aborda temáticas vinculadas a las ciencias de la Tierra y del ambiente, la oceanografía, la astronomía y la exploración científica en territorios remotos, mostrando cómo distintas disciplinas contribuyen a ampliar el conocimiento sobre nuestro país y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Flow amplía su catálogo con producciones argentinas Como parte de la estrategia de diversificación y robustecimiento de la propuesta de contenidos de Flow, la incorporación de producciones de CONICET Documental representa una oportunidad para acercar investigaciones, historias y protagonistas del sistema científico argentino a todo el país, apostando por las producciones locales, el fomento de la innovación tecnológica y la difusión de contenidos científicos y culturales de alcance masivo.