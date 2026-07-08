8 de julio de 2026 - 00:15

Charly García alentó a la Selección argentina con un almuerzo junto a amigos

Las imágenes del encuentro fueron difundidas en redes sociales por el chef Andrés Balaciano, quien preparó un almuerzo especial para Charly García y destacó la experiencia de cocinar para el artista.

Charly García compartió un almuerzo con amigos para seguir a la Selección argentina.

Charly García compartió un almuerzo con amigos para seguir a la Selección argentina.

Foto:

Instagram / @andresbalaciano
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mientras millones de argentinos siguieron con expectativa el encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Charly García eligió compartir la jornada junto a su pareja y un grupo de amigos en un almuerzo especial organizado para acompañar el partido.

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El histórico referente del rock nacional disfrutó del encuentro en un ambiente distendido, con la camiseta de la Selección y rodeado de sus invitados, en una reunión que quedó registrada en imágenes difundidas posteriormente en redes sociales.

El chef mostró cómo fue el encuentro

Las fotografías fueron compartidas por el chef Andrés Balaciano, quien estuvo a cargo del menú preparado especialmente para la ocasión.

Charly García siguió el triunfo de la Selección con un almuerzo especial.

Charly García siguió el triunfo de la Selección con un almuerzo especial.

Junto a una imagen con el músico, expresó su emoción por la experiencia: "¡El honor más grande que tuve fue haber cocinado para Charly! Gracias por darme el lugar y por el amor que le ponen todos los días", escribió al agradecer al entorno del artista.

Para acompañar el encuentro mundialista, el menú elegido fue un lomo al stroganoff, preparado para un total de 14 personas, según informó el propio chef. La reunión combinó gastronomía y fútbol, en una jornada marcada por la expectativa que generó la presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, Charly García también había participado de un comercial de una marca de cerveza realizado especialmente con motivo del Mundial 2026, donde compartió escena con Manu Ginóbili y otras figuras de la cultura argentina.

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