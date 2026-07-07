7 de julio de 2026 - 21:34

Mirtha Legrand celebró el triunfo argentino, reaccionó a los memes y reveló su charla con la mamá de Messi

La diva de los almuerzos confesó que lloró de emoción y elogió al capitán de la Selección tras la victoria contra Egipto.

Mirtha Legrand celebró el triunfo de la Selección Argentina y habló de los memes con su imagen&nbsp;

Mirtha Legrand celebró el triunfo de la Selección Argentina y habló de los memes con su imagen 

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Por otro lado, la conductora confesó que mantuvo una conversación con la madre del astro Lionel Messi, Celia Cuccittini, apenas terminó el partido.

“Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción”, confesó la “Chiqui” en una comunicación que mantuvo con el canal Todo Noticias (TN).

Sobre la breve charla que compartió con la madre de Lionel Messi, contó: “Me decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo’. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto”.

Sobre el partido que siguieron todos los argentinos, sostuvo: “Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual. Sufrí muchísimo”.

La diva no se limitó en cantidad de palabras para destacar al 10 de la Selección: “Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso”, opinó sobre Leo Messi.

“Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares”, dijo sobre la Selección.

La reacción de Mirtha a los memes con su imagen

En la misma conversación, la diva reveló que está al tanto de los memes que circularon con su imagen en el que se enfrenta a Tutankamón: “Me hacen gracia, me divierten”. “No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato”, confesó.

Pese al resultado del partido, para Legrand el fútbol logró dar alegría al pueblo: “A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos”.

En la misma línea, mencionó que le encantaría tener a Messi en sus míticos almuerzos: “Con Celia hablo bastante seguido. A él lo invitamos siempre al programa, pero no quiere. Me parece que es bastante tímido para la televisión. Me daría un placer enorme que viniera”, confesó.

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