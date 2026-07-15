Así es la casa de Cuti Romero en Londres junto a su pareja: jardines y un rincón especial para sus hijos

La casa de Cristian Cuti Romero y su pareja, Karen Cavaller, en Londres despertó la curiosidad de los seguidores luego de que el defensor de la Selección argentina compartiera algunas imágenes de su vida cotidiana. La vivienda refleja un estilo cálido y familiar, con ambientes amplios, sectores verdes y espacios pensados para disfrutar junto a sus hijos, Valentino y Lucy .

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Las fotografías difundidas por el defensor muestran una propiedad que combina comodidad, funcionalidad y un diseño orientado a la vida familiar. En lugar de exhibir lujos llamativos, los distintos ambientes transmiten una atmósfera acogedora y pensada para el uso cotidiano.

Los espacios interiores destacan por su amplitud, la presencia de luz natural y una decoración de estilo moderno, donde predominan los tonos claros y el mobiliario funcional.

Uno de los ambientes que más llamó la atención de los seguidores fue el amplio jardín de la casa, convertido en uno de los principales espacios de reunión para la familia.

El sector cuenta con un gran c ésped, senderos, áreas parquizadas y distintos elementos decorativos que aportan personalidad al entorno. La vegetación y el diseño del espacio generan un ambiente ideal para disfrutar del aire libre y compartir tiempo en familia.

Más que un espacio ornamental, el jardín aparece como uno de los lugares más utilizados del hogar durante los momentos de descanso del futbolista.

Un rincón pensado especialmente para Valentino y Lucy

Dentro del jardín sobresale un espacio destinado al entretenimiento de los hijos de la pareja.

Las imágenes muestran una casita de madera junto a diferentes juguetes y elementos recreativos que permiten a Valentino y Lucy jugar al aire libre en un entorno seguro y cómodo.

Este sector infantil refleja el perfil familiar que caracteriza a la vivienda y la importancia que tanto Cuti Romero como Karen Cavaller otorgan a los momentos compartidos con sus hijos.

Un hogar donde la privacidad tiene un lugar central

Aunque el futbolista y su pareja mantienen un perfil bajo fuera del ámbito deportivo, algunas publicaciones en redes sociales permitieron conocer pequeños rincones de la residencia.

Las imágenes reflejan un hogar donde la comodidad y la vida cotidiana ocupan el centro de la escena, preservando al mismo tiempo la privacidad de la familia.

El refugio de Cuti Romero lejos de las canchas

Mientras afronta la exigencia de competir con el Tottenham y la Selección argentina, la casa en Londres funciona como un espacio destinado al descanso y la vida familiar.

Los ambientes amplios, el gran jardín y los espacios diseñados para los niños muestran una vivienda que prioriza la funcionalidad y el bienestar, ofreciendo un equilibrio entre la alta competencia deportiva y la tranquilidad del hogar.