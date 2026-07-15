"McLovin" se puso la camiseta de Argentina antes del partido contra Inglaterra y estallaron las redes

El actor estadounidense revolucionó a los hinchas albicelestes en el Mundial con un mensaje viral que desató una ola de memes: "Scaloni, McLovin es argentino".

McLovin mostró su apoyó a la Selección Argentina antes del partido vs Inglaterra

En la previa del partido contra Inglaterra por el Mundial 2026, la pasión albiceleste volvió a superar las fronteras y distintas celebridades aprovecharon y se pusieron la camiseta de la Selección Argentina para apoyar a nuestro país.

Uno de ellos fue el actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, conocido por interpretar a "McLovin" en la película Superbad, también eligió alentar a Argentina antes del partido decisivo frente a Inglaterra.

En sus redes sociales, el reconocido actor de 37 años aprovechó la previa de la semifinal para mostrar su apoyo a Argentina. “Ya no estoy nunca en Twitter, pero oí rumores de que me han invocado. VAMOS A HACERLO”, escribió el actor a una hora antes de que comience el encuentro.

I am never on twitter anymore, but heard rumblings I have been summoned. LETS GET IT DONE pic.twitter.com/ayQH0ikWrQ — Chris Mintz-Plasse (@MintzPlasse) July 15, 2026 Rápidamente la publicación se volvió viral y recibió cientos de respuestas positivas para con “McLovin”. “Te amamos McLovin! Nos hacias falta vos!!! No nos falles el domingo en la final por favor!”, “McLovin sos el tipazo más grande que existe” y “Scaloni, McLovin es argentino”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Esta no es la primera ocasión que Mintz-Pleasse se muestra su apoyo al seleccionado argentino. En otros mundiales el reconocido actor se mostró fiel seguidor del conjunto albiceleste comandado por Lionel Messi.