"McLovin" se puso la camiseta de Argentina antes del partido contra Inglaterra y estallaron las redes

En la previa del partido contra Inglaterra por el Mundial 2026, la pasión albiceleste volvió a superar las fronteras y distintas celebridades aprovecharon y se pusieron la camiseta de la Selección Argentina para apoyar a nuestro país.
El actor estadounidense revolucionó a los hinchas albicelestes en el Mundial con un mensaje viral que desató una ola de memes: "Scaloni, McLovin es argentino".
En la previa del partido contra Inglaterra por el Mundial 2026, la pasión albiceleste volvió a superar las fronteras y distintas celebridades aprovecharon y se pusieron la camiseta de la Selección Argentina para apoyar a nuestro país.
Uno de ellos fue el actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, conocido por interpretar a "McLovin" en la película Superbad, también eligió alentar a Argentina antes del partido decisivo frente a Inglaterra.
En sus redes sociales, el reconocido actor de 37 años aprovechó la previa de la semifinal para mostrar su apoyo a Argentina. “Ya no estoy nunca en Twitter, pero oí rumores de que me han invocado. VAMOS A HACERLO”, escribió el actor a una hora antes de que comience el encuentro.
Rápidamente la publicación se volvió viral y recibió cientos de respuestas positivas para con “McLovin”. “Te amamos McLovin! Nos hacias falta vos!!! No nos falles el domingo en la final por favor!”, “McLovin sos el tipazo más grande que existe” y “Scaloni, McLovin es argentino”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.
Esta no es la primera ocasión que Mintz-Pleasse se muestra su apoyo al seleccionado argentino. En otros mundiales el reconocido actor se mostró fiel seguidor del conjunto albiceleste comandado por Lionel Messi.
La primera vez fue en el año 2014 durante el Mundial disputado en Brasil, donde el estadounidense se puso la camiseta, se pintó la cara y alentó desde la tribuna al equipo dirigido por Sabella en aquel momento.
Según indicaron tiempo atrás, su fanatismo por la Selección surgió producto de tener distintos amigos argentinos. Todos los fanáticos aprovecharon en las redes para presumir a otro famoso que apoya a nuestro país en una instancia decisiva.