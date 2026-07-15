15 de julio de 2026 - 22:35

"McLovin" se puso la camiseta de Argentina antes del partido contra Inglaterra y estallaron las redes

El actor estadounidense revolucionó a los hinchas albicelestes en el Mundial con un mensaje viral que desató una ola de memes: "Scaloni, McLovin es argentino".

McLovin mostró su apoyó a la Selección Argentina antes del partido vs Inglaterra

McLovin mostró su apoyó a la Selección Argentina antes del partido vs Inglaterra

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la previa del partido contra Inglaterra por el Mundial 2026, la pasión albiceleste volvió a superar las fronteras y distintas celebridades aprovecharon y se pusieron la camiseta de la Selección Argentina para apoyar a nuestro país.

Leé además

Una saga de películas con Matt Damon abandona Netflix.

¿Matt Damon hincha por Argentina? Su respuesta en plena fiebre mundialista y la anécdota en La Bombonera

Por Redacción Espectáculos
Festejos de la Selección Argentina en el vesturio.

El eufórico festejo de la Selección Argentina tras ganarle a los ingleses: "Por Malvinas, por el Diego"

Por Román Pérez

Uno de ellos fue el actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, conocido por interpretar a "McLovin" en la película Superbad, también eligió alentar a Argentina antes del partido decisivo frente a Inglaterra.

En sus redes sociales, el reconocido actor de 37 años aprovechó la previa de la semifinal para mostrar su apoyo a Argentina. “Ya no estoy nunca en Twitter, pero oí rumores de que me han invocado. VAMOS A HACERLO”, escribió el actor a una hora antes de que comience el encuentro.

Rápidamente la publicación se volvió viral y recibió cientos de respuestas positivas para con “McLovin”. “Te amamos McLovin! Nos hacias falta vos!!! No nos falles el domingo en la final por favor!”, “McLovin sos el tipazo más grande que existe” y “Scaloni, McLovin es argentino”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Esta no es la primera ocasión que Mintz-Pleasse se muestra su apoyo al seleccionado argentino. En otros mundiales el reconocido actor se mostró fiel seguidor del conjunto albiceleste comandado por Lionel Messi.

Christopher Mintz-Plasse alentando a Argentina en el Mundial 2014

Christopher Mintz-Plasse alentando a Argentina en el Mundial 2014

La primera vez fue en el año 2014 durante el Mundial disputado en Brasil, donde el estadounidense se puso la camiseta, se pintó la cara y alentó desde la tribuna al equipo dirigido por Sabella en aquel momento.

Según indicaron tiempo atrás, su fanatismo por la Selección surgió producto de tener distintos amigos argentinos. Todos los fanáticos aprovecharon en las redes para presumir a otro famoso que apoya a nuestro país en una instancia decisiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Scaloni, líder absoluto de la mejor Selección Argentina de la historia. Orgullo eterno. 

Un pacto de amor eterno: por qué esta Selección Argentina es la página más hermosa de nuestra historia

Por Gustavo Villarroel
El presidente celebró la clasificación de la Selección argentina.

"Argentina no se rinde": el mensaje de Milei tras la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026

El Empire State Building se tiñó de celeste y blanco tras la victoria Argentina

Nueva York: el Empire State Building se tiñó de celeste y blanco tras la victoria Argentina

La prensa inglesa lamentó la eliminación y denunció artimañas de Argentina

La prensa inglesa lamentó la eliminación del Mundial, elogió a Messi y denunció "artimañas" de Argentina