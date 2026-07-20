Todos usan vinagre blanco, pero este ingrediente deja las toallas mucho más suaves y absorbentes

Aunque el vinagre blanco es el truco ecológico más popular, los cristales de sosa disuelven mejor los aceites y residuos de jabón que endurecen el tejido.

Toallas blancas: ingrediente que no es vinagre blanco que hace magia en tus telas.

La reportera Angela Patrone sustituyó el uso de vinagre blanco por cristales de sosa para mantener sus toallas suaves y absorbentes. Al añadir una cucharada de este producto natural de 1,79 libras directamente en el tambor, logra eliminar los residuos grasos que el suavizante convencional deja en las fibras tras años de uso, que otros ingredientes no.

Angela Patrone utiliza los cristales de sosa Dri-Pak, disponibles en Home Bargains, para tratar toallas que en algunos casos tienen una década de antigüedad. La alta alcalinidad de esta sal natural disuelve el suavizante acumulado y los aceites sin dañar el material.

¿Cómo lavar las toallas para que queden más suaves? El método requiere lavar las toallas por separado de la ropa de cama para evitar que la pelusa se adhiera al tejido. Se coloca una medida de cristales en el tambor junto con la cápsula de detergente, omitiendo por completo el suavizante líquido para prevenir la formación de capas grasosas.

La lavadora se programa en un ciclo de agua caliente a 60 grados para garantizar la limpieza profunda y la eliminación de bacterias. Una vez terminado el ciclo principal, se aplica un enjuague adicional que asegura la expulsión de cualquier resto de jabón desprendido durante el proceso.

¿Cómo secar las toallas para potenciar su absorción? Las toallas se cuelgan al aire libre para que sequen al sol, lo que potencia la esponjosidad antes de que el tejido pierda su humedad por completo. En caso de no contar con espacio exterior, el uso de un tendedero con deshumidificador es la alternativa para evitar la rigidez.