Fue a robar a un kiosco y terminó desnuda durante un forcejeo: volvió para pedir que borraran el video

Un intento de robo en un kiosco de la ciudad de San Justo, en Santa Fe , terminó en una escena insólita. Una mujer intentó sacar el dinero de la caja registradora y, mientras forcejeaba con la dueña del negocio, quedó casi totalmente desnuda. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Discutió por una deuda, le dispararon en la cara con una "tumbera" y está grave

Dos adolescentes de 15 años intentaron asaltar a un vecino con una tumbera en San Martín

Sin embargo, la secuencia no concluyó allí: la delincuente se fue a los gritos sin lograr su cometido, pero a las horas regresó para pedir “por favor” que eliminara los videos registrados.

El hecho ocurrió cerca de las 8. Según se puede observar en las imágenes, la sospechosa ingresó con una campera negra y una capucha que cubría gran parte de su rostro, pidió una bebida y estuvo unos instantes dentro del local antes de abalanzarse hacia la caja registradora.

La reacción de la dueña fue inmediata. Al ver que la presunta clienta fue por el dinero, corrió hacia el mostrador y comenzó el intenso forcejeo . Durante la pelea, se escucha a la mujer advertirle a la malviviente que estaba siendo grabada por las cámaras del comercio.

En medio del enfrentamiento, ambas se golpearon y parte del dinero terminó desparramado en el piso. La situación se volvió aún más caótica cuando la comerciante le sacó parte de su ropa y la malhechora quedó desnuda de la cintura para arriba .

Embed San Justo, Santa Fe.



Una mujer quiso robar la plata de la caja de un local.

Como la descubrieron volvió a pedir que borren el vídeo y ante la negativa rompió un vidrio.



Muy ciruja todo. pic.twitter.com/zqvvBqq5p6 — Traductor (@TraductorTeAma) June 24, 2026

Finalmente, logró escapar del lugar entre insultos mientras intentaba volver a vestirse. Sin embargo, el incidente no terminó con su huida y tuvo un nuevo capítulo pocas horas después.

La delincuente volvió para “pedir un favor”

Cerca de las 10 de la mañana, la mujer regresó al negocio y se dirigió nuevamente a la comerciante. Según trascendió, ingresó al local para exigir que eliminaran las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. El reclamo derivó en una fuerte discusión con los empleados que se encontraban trabajando.

Antes de retirarse, rompió un vidrio del comercio, un hecho que también quedó grabado por el sistema de vigilancia. Medios locales informaron que la mujer luego fue retenida por los vecinos hasta la llegada de efectivos policiales, quienes intervinieron y realizaron las actuaciones correspondientes.