26 de junio de 2026 - 13:19

Persecución y tensión un pleno Centro por un auto robado

Los sospechosos desobedecieron la orden de detenerse y emprendieron la fuga en un Ford Focus gris. Los atraparon en Costanera y Lavalle.

Los detectaron intentando robar un auto estacionado en pleno centro y los detuvieron tras una intensa persecución.&nbsp;

Los detectaron intentando robar un auto estacionado en pleno centro y los detuvieron tras una intensa persecución. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos hombres fueron detenidos este viernes por la mañana luego de una persecución policial que se inició en pleno centro de Mendoza, cuando fueron sorprendidos mientras presuntamente intentaban robar un vehículo estacionado en la vía pública.

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El procedimiento ocurrió alrededor de las 9.30. Según informaron fuentes policiales, los uniformados detectaron a los sospechosos cuando intentaban abrir un auto estacionado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini, en Ciudad.

Al advertir la presencia policial, los hombres abandonaron el intento de robo y escaparon a bordo de un Ford Focus gris, desobedeciendo la orden de detenerse.

A partir de ese momento se inició una persecución por distintas calles del microcentro, mientras se coordinaba un operativo cerrojo con el apoyo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la esquina de Costanera y Lavalle, donde los dos ocupantes fueron reducidos y aprehendidos por el personal policial.

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