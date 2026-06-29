29 de junio de 2026 - 19:07

Entraron mientras dormían, robaron sus herramientas de trabajo y les dejaron el gas abierto

El fotógrafo paceño Emanuel Díaz sufrió un impactante robo en su departamento. Los delincuentes escaparon con una computadora, discos rígidos que contenían años de archivos fotográficos y una bicicleta. Antes de huir, además, abrieron una llave de gas, poniendo en riesgo la vida de la pareja.

El fotógrafo paceño Emanuel Díaz fue víctima de un grave robo.

El fotógrafo paceño Emanuel Díaz fue víctima de un grave robo.

Foto:

El fotógrafo paceño Emanuel Díaz fue víctima de un preocupante hecho de inseguridad mientras descansaba junto a su pareja en un departamento ubicado sobre calle Paraguay al 1100, entre Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

Leé además

Cámaras de seguridad. Archivo Los Andes.   

Valle de Uco: cámaras captaron a un hombre que abusó de dos niñas y ahora lo condenaron a 9 años de cárcel

Por Redacción Policiales
Un hombre atropelló a dos mujeres en Guaymallén y huyó. Imagen ilustrativa

Atropelló a una mujer y a una adolescente en Guaymallén y huyó: lo detuvieron horas después en Maipú

Por Redacción Policiales

Según relató el propio profesional, los delincuentes ingresaron al inmueble por el balcón sin despertar a los ocupantes y se llevaron una computadora MacBook Pro, tres discos rígidos que contenían una vida de trabajo y una bicicleta.

Sin embargo, lo más alarmante ocurrió antes de la fuga. Los ladrones dejaron una llave de gas abierta, una maniobra que pudo haber provocado una tragedia de no haber sido advertida a tiempo por la pareja.

Mientras dormían

"Entraron a casa mientras dormíamos y nos dejaron el gas abierto. Estamos bien, pero se llevaron mis años de trabajo", expresó Díaz a través de las redes sociales, donde también inició una campaña para intentar recuperar sus herramientas laborales.

El mayor perjuicio, explicó, no radica únicamente en el valor económico de los elementos robados, sino en la pérdida de tres discos rígidos que almacenaban archivos fotográficos irremplazables, fruto de años de trabajo profesional.

Ante esta situación, Emanuel Díaz solicitó la colaboración de la comunidad. Quienes tengan información sobre los elementos sustraídos pueden comunicarse al teléfono 261 705-1857 o enviar un mensaje a través de su cuenta de Instagram @emmadiazfotografo.

flyer

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en evidencia la preocupación por los robos en viviendas y, en este caso, por el grave riesgo que implicó dejar una pérdida de gas en un domicilio cuyos ocupantes permanecían dormidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Personal de bomberos y educativo intentando salvar al pequeño atrapado en una escuela de Guaymallén.

Un niño quedó atrapado entre dos paredes en una escuela de Guaymallén y fue rescatado por bomberos

Por Redacción Policiales
Falleció un hombre tras un accidente vial en Las Heras.

Tragedia en Las Heras: murió un conductor tras perder el control y chocar contra un árbol

Por Redacción Policiales
Ernestina Pais.

Revelaron cómo quedó el auto de Ernestina Pais tras ser embestido por un tren

Por Redacción Policiales
Los rugbiers franceses. Archivo Los Andes. 

La Corte de Mendoza tratará el caso de los rugbiers franceses que fueron sobreseídos

Por Oscar Guillén