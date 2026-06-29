Entraron mientras dormían, robaron sus herramientas de trabajo y les dejaron el gas abierto

El fotógrafo paceño Emanuel Díaz fue víctima de un preocupante hecho de inseguridad mientras descansaba junto a su pareja en un departamento ubicado sobre calle Paraguay al 1100, entre Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

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Según relató el propio profesional, los delincuentes ingresaron al inmueble por el balcón sin despertar a los ocupantes y se llevaron una computadora MacBook Pro, tres discos rígidos que contenían una vida de trabajo y una bicicleta.

Sin embargo, lo más alarmante ocurrió antes de la fuga. Los ladrones dejaron una llave de gas abierta, una maniobra que pudo haber provocado una tragedia de no haber sido advertida a tiempo por la pareja.

"Entraron a casa mientras dormíamos y nos dejaron el gas abierto. Estamos bien, pero se llevaron mis años de trabajo" , expresó Díaz a través de las redes sociales, donde también inició una campaña para intentar recuperar sus herramientas laborales.

El mayor perjuicio, explicó, no radica únicamente en el valor económico de los elementos robados, sino en la pérdida de tres discos rígidos que almacenaban archivos fotográficos irremplazables, fruto de años de trabajo profesional.

Ante esta situación, Emanuel Díaz solicitó la colaboración de la comunidad. Quienes tengan información sobre los elementos sustraídos pueden comunicarse al teléfono 261 705-1857 o enviar un mensaje a través de su cuenta de Instagram @emmadiazfotografo.

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Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en evidencia la preocupación por los robos en viviendas y, en este caso, por el grave riesgo que implicó dejar una pérdida de gas en un domicilio cuyos ocupantes permanecían dormidos.