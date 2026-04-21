Qué dicen las críticas sobre la película de Michael Jackson

El regreso de una de las figuras más influyentes de la música ya empieza a generar ruido a nivel global. La nueva biopic basada en la vida de Michael Jackson tuvo su premiere en Estados Unidos y las primeras opiniones comenzaron a circular. Las críticas apuntaron a la falta de incursión en las controversias -pues llega hasta el show del estadio Wembley en 1988; las denuncias fueron en 1993- y a ser una producción superficial.

El cine está de luto: murió el director Luis Puenzo, quien le dio a la Argentina el primer Oscar

Esta noche en Netflix: el documental de un famoso luchador que es imposible de ignorar

El film, titulado “Michael”, es la primera biografía oficial sobre el rey del pop y recorre su camino desde los inicios junto a los Jackson 5 hasta su transformación en un ícono solista, incluyendo los álbumes "Off the Wall", "Thriller" y la canción que dio nombre a " Bad ".

La producción ya había sido presentada en Berlín a principios de abril , aunque recién ahora, tras su debut en Los Ángeles, empezaron a conocerse las reacciones de la prensa estadounidense. El estreno en salas está previsto para el jueves 23 de abril en Argentina.

La biopic cuenta con la producción de Graham King, responsable del éxito mundial "Bohemian Rhapsody", que superó los 900 millones de dólares en taquilla. La dirige Antoine Fuqua ("Training Day").

Además, la película tiene acceso al catálogo musical de Jackson, un factor clave para construir una experiencia más auténtica.

De los Jackson 5 al fenómeno global

La película sobre Michael Jackson propone un recorrido por las distintas etapas de la carrera del artista, mostrando tanto su ascenso dentro de la industria musical como su impacto cultural. Uno de los puntos que más expectativa genera es cómo abordará los aspectos más controvertidos de su vida personal, un tema que rodeó al proyecto desde su anuncio.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson. Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, interpreta a Michael Jackson. gentileza

Quién interpreta a Michael Jackson

El rol principal está a cargo de Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, quien encarna al artista en su etapa de consolidación como solista. Por su parte, Juliano Krue Valdi interpreta la versión infantil.

Michael Jackson, el nombre de la fortuna Michael Jackson, el nombre de la fortuna

El elenco se completa con Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long en el papel de Katherine Jackson y Miles Teller como John Branca, figura clave en la carrera del músico.

También participan Kendrick Sampson como Quincy Jones, Larenz Tate como Berry Gordy y Liv Symone como Gladys Knight, entre otros nombres que reconstruyen el entorno artístico y personal del cantante.

Crítica y recepción de “Michael”

Si bien en redes sociales los comentarios son más que positivos con “¡El Rey está vivo!”, “Jaafar, Colman, Nia… dignos de un Premio de la Academia”, y “Una de las mejores biopics musicales que he visto en mucho tiempo”; los críticos especializados estadounidenses destrozaron el material y reunieron un 24% en Rotten Tomatoes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RuckerJael/status/2046408235284910539?s=20&partner=&hide_thread=false I’m still gathering my thoughts, but the #michaelmovie was incredible. Jaafar, Colman, Nia… Academy Award worthy. If you go in looking for a caricature of Michael Jackson, you will be “disappointed” because that’s not who he was. If you go in with an open mind, you’ll walk away… — Jael Rucker (@RuckerJael) April 21, 2026

El periodista especializado, Jake Coyle, cuestionó: “Es una especie de película de fantasía, que revive los momentos más extraordinarios del artista mientras evita mirar sus zonas más oscuras”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Greg_Pomes/status/2046450662930559066?s=20&partner=&hide_thread=false #MichaelMovie is amazing. One of the best music biopics I’ve seen in a very long time. Colman Domingo is amazing as Joe Jackson. One of the best performances of his career. — Greg Pomes (@Greg_Pomes) April 21, 2026

Por su parte, el crítico de “Empire” destacó las destrezas técnicas, la magnificencia de las partes que involucran el show y los brillos de Michael pero cuestionó que “no hubo lugar para la controversia”. “Se cierra en 1988, convenientemente, cinco años antes de que surgieran las primeras acusaciones de abuso”, apuntaron.

Las críticas a la biopci de Michael Jackson Las críticas a la biopci de Michael Jackson gentileza

El periodista Doug Jamieson exclamó que parece hecha con Wikipedia y “informativa, prolija y visiblemente suavizada”. Apuntó a la producción de quedarse corta en profundidad y enfocarse solo en la parte glamourosa del cantante.

Si la taquilla acompaña, los productores ya anunciaron las intenciones de grabar una secuela, donde irán más allá de 1988 con el resto de la discografía del rey del pop, las acusaciones que los críticos tanto quieren ver y el desenlace fatal en 2009, justo cuando el artista preparaba una gira de regreso.