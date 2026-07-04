Colombia mostró una buena imagen, venció a Ghana y está en octavos de final del Mundial 2026

Colombia jugó un sólido partido ante Ghana, y lo superó por 1 a 0 con el solitario gol de Jhon Arias en la primera mitad. Así, logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza.

El comienzo del encuentro pronosticaba una mala noche para el cuadro Cafetero. Apenas transcurrían 8 minutos cuando Jhon Córdoba se tiró al suelo, miró al banco de suplentes y pidió el cambio por una fortuita lesión. Así, el argentino Néstor Lorenzo tuvo que tocar el equipo y adaptarse a una baja complicada con el ingreso de Luis Suárez. Sin embargo, lo que parecía un golpe negativo decantó en la apertura del marcador.

Suárez, el que recién había entrado al partido, encaró con decisión por la banda derecha y metió un centro pasado que encontró en soledad a Jhon Arias en el segundo palo, que venció la resistencia de Ati-Zigi.

Ghana intentó salir del letargo para armar una respuesta, pero le faltó peso ofensivo para generar peligro en el arco rival . Colombia, por su parte, casi convierte el segundo con el centro de Muñoz y el cabezazo de Mojica, pero el arquero se lució para contener lo que era gol seguro.

Para disputar el segundo tiempo, Lorenzo decidió la salida de James Rodríguez y el ingreso de Richard Ríos. Con esa modificación, los Sudamericanos ganaron en marca y presión sobre la mitad del campo en detrimento de la capacidad ofensiva del capitán.

Ghana adelantó sus líneas en el intento por alcanzar el empate, aunque continuó mostrando deficiencias en los metros finales. Colombia fue inteligente en saber esperar para lanzar la contra, y así tuvo un clarísimo mano a mano de Lucho Díaz que repelió el portero.

Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026 EFE

Con el paso de los minutos, el DT Carlos Queiroz se jugó todas sus fichas al observar que sus dirigidos no encontraban el rumbo para levantar lo que era derrota. Pero ese fuego sagrado nunca llegó. El cuadro Cafetero, mientras tanto, casi lo liquida sobre el cierre. Primero con el tiro de esquina de Quintero y el cabezazo de Davinson Sánchez que contuvo el arquero. Luego con el disparo desde media distancia de Juanfer que se perdió por muy poco. Si bien ese segundo tanto no ocurrió, la victoria no estuvo en discusión.

Colombia sigue con vida en el Mundial 2026, mostrando un nivel que invita a pensar en que tiene resto para continuar dando que hablar. Ahora enfrentará a Suiza en octavos de final, el próximo martes a las 17 horas de nuestro país. Ese choque marcará el rival del vencedor de Argentina – Egipto.

Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto