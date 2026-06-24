Elecciones en Colombia: Cepeda reconoció la derrota y confirmó a De la Espriella como presidente

El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció este miércoles la victoria de Abelardo de la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia y aceptó los resultados del escrutinio oficial. De esta forma, quedó confirmado el triunfo del candidato opositor, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.

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La diferencia final entre ambos candidatos fue de 250.830 votos. De la Espriella (derecha) obtuvo 12.959.542 sufragios, equivalentes al 49,66% del total, mientras que Cepeda (izquierda) alcanzó 12.708.712 votos (48,7%).

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República” , escribió Cepeda en su cuenta de X. Además, el aliado de Gustavo Petro sostuvo que tomó esa decisión como un acto de “responsabilidad democrática” .

Anunció que ejercerá una oposición “democrática, vigilante y constructiva”, lo que quiere decir que aceptó la banca en el Senado que se le otorga tras haber quedado segundo en la contienda electoral.

En Colombia, el preconteo tiene carácter informativo, mientras que el escrutinio realizado por jueces y comisiones escrutadoras constituye el resultado oficial del proceso electoral.

| COLOMBIA VOTA: Iván Cepeda reconoce los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial. "He decidido aceptar el resultado que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la República". pic.twitter.com/MRuCwhKNyL

De La Espriella, abogado, empresario ‌y político de ultraderecha de 47 años, asumirá el poder el 7 de agosto para un período de cuatro años.

El Pacto Histórico conformará la primera minoría en ambas cámaras, mientras que De la Espriella, sin una bancada propia fuerte, buscará armar una coalición con otros partidos de derecha.

Denuncias sobre la campaña de Abelardo de la Espriella

Adicionalmente, Cepeda insistió en sus denuncias en contra de la campaña de De la Espriella.

Subrayó que el reconocimiento “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, entre los que mencionó el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato ultraderechista, y una supuesta campaña de compra de votos.