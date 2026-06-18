Video: el uzbeko que recibió amarilla y se llevó puesto a un camarógrafo en el partido contra Colombia

El partido entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 dejó este miércoles una imagen tan inesperada como preocupante. Un camarógrafo debió abandonar el estadio en ambulancia luego de ser impactado por un futbolista uzbeko durante una jugada del primer tiempo.

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El protagonista de la acción fue Abdukodir Khusanov, defensor de 22 años del Manchester City, quien tenía la misión de controlar a una de las principales figuras colombianas, Luis Díaz.

El incidente ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo en el estadio Azteca.

Díaz escapaba por la banda izquierda tras superar a varios rivales cuando Khusanov salió a cortar la jugada con una entrada muy exigid a. El defensor logró derribar al atacante colombiano y cometió una infracción que le valió una tarjeta amarilla mostrada por el árbitro inglés Anthony Taylor.

Durísimo golpe de Khusanov con un camarógrafo durante el encuentro entre Uzbekistán y Colombia.

Sin embargo, la acción no terminó allí. E l impulso llevó al futbolista uzbeko fuera del campo de juego y terminó impactando de lleno contra un camarógrafo que trabajaba al borde de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsCO/status/2067436538107998276?s=20&partner=&hide_thread=false ¡PERO CUIDADO CON LA CÁMARA!



Tremendo golpe de Khusanov, a Lucho Díaz... ¡Y AL CAMARÓGRAFO!



¿Era doble amarilla? #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZOGlVnkxe6 — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

El camarógrafo se fue el estadio en ambulancia

Mientras Luis Díaz pudo reincorporarse rápidamente y continuar el partido, la situación del trabajador de prensa fue diferente.

El camarógrafo recibió asistencia médica inmediata en uno de los costados del campo y, tras varios minutos de atención, se determinó que no podía continuar con sus tareas.

Camarógrafo lesionado en Colombia-Uzbekistán Camarógrafo lesionado en Colombia-Uzbekistán Gentileza

Según mostraron distintos videos difundidos en redes sociales, el trabajador abandonó posteriormente el estadio rengueando y con evidentes dificultades para caminar. Finalmente fue trasladado en ambulancia para una evaluación médica más completa.

Aunque las primeras informaciones indicaron que no sufrió heridas de gravedad, el golpe le provocó molestias físicas que le impidieron seguir desempeñando su trabajo durante el encuentro.

La imagen se volvió viral rápidamente y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada mundialista.