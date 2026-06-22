Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia: los "milagros" que prometió el admirador de Trump y Milei

El empresario y abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella , llamado "El Tigre" por sus seguidores, se proclamó este domingo como el presidente electo de Colombia después de que el conteo preliminar le diera como ganador por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le llevaría a suceder en el período 2026-2030 a Gustavo Petro, su némesis.

"El León y el tigre...": Milei felicitó a De la Espriella por su "histórica victoria" en el balotaje colombiano

El dirigente del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones de Iván Cepeda, el candidato izquierdista del oficialismo.

"¡Colombia, aquí está tu tigre ! ¡Colombia, aquí está tu presidente!", expresó De la Espriella, que salió a la tarima vestido con la camiseta amarilla de la selección colombiana y acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, y añadió: "Hoy Colombia demostró su grandeza". Pidió no promover movilizaciones ni actos de violencia.

" Absténganse de desatar un incendio social . Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles", afirmó De la Espriella en su discurso tras lograr en el preconteo una ventaja de solo 0,96 puntos porcentuales sobre Cepeda.

“Voy a gobernar para quienes votaron por mí y quienes escogieron otro candidato”: Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Siga el discurso EN VIVO https://t.co/FidUAEc9qZ pic.twitter.com/WWQ5UfDV72

Defensor del Estado de Israel y admirador de Donald Trump y Javier Milei , "El Tigre" dijo: "Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con países que no respetan la libertad y el Estado de derecho . Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente".

Milei ya lo felicitó vía X: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica".

"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", dijo el mandatario argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2068829381816930532&partner=&hide_thread=false EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

El meteórico ascenso de otro outsider libertario en Sudamérica y los "milagros" que promete

De la Espriella, outsider de 47 años, creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura a la presidencia con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y acabó aglutinando alrededor suyo a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.

Aseguró que toma como referencia modelos de desarrollo como los de Corea del Sur e Irlanda.

Fanático confeso de Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

Abelardo de la Espriella Abelardo de la Espriella EFE

En su historial está también la participación hace veinte años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), por lo cual Cepeda lo acusó en la recta final de la campaña de supuestos vínculos con paramilitares y, mediante su bufete de abogados, del presunto "robo" de recursos destinados a la salud.

En su plan de gobierno hay un decálogo de "milagros" para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el ambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

Con ese discurso de self-made y mensajes de contenido patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, conquistó a buena parte del electorado, entre ellos, católicos y evangélicos.

Al mejor estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien tiene parecido físico e ideológico, De la Espriella promete "combatir con mano de hierro a los delincuentes y a los corruptos". Además es criticado por comentarios y actitudes machistas.

El ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella El ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella EFE

Entre sus propuestas más llamativas aparecen la reducción del Estado en un 40%, la defensa de la portación de armas, la construcción de megacárceles para delincuentes de alta peligrosidad y una "contrarrevolución cultural" de Dios frente a las ideas de izquierda.

Además, sostiene posiciones conservadoras sobre cuestiones sociales, se declara contrario al aborto legal y crítico de lo que denomina "ideología de género".

Así, su programa propone transformar a Colombia en una "patria milagro".

Incluso, el colombiano aseguró que espera contar con el respaldo tecnológico del magnate estadounidense Elon Musk (SpaceX) para impulsar proyectos vinculados a la innovación y el desarrollo productivo, similar a lo que le pasó a Milei.

FUENTE: nota.texto7