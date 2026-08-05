5 de agosto de 2026 - 23:31

España: multaron a una pareja por mantener relaciones sexuales mientras circulaban en auto

La Guardia Civil de España identificó y sancionó a una pareja de turistas tras viralizarse un video en el que mantenían relaciones sexuales dentro de un auto que circulaba por una autopista de Marbella.

Una pareja de turistas recibió una multa por una conducta peligrosa al volante en España.

Una pareja de turistas recibió una multa por una conducta peligrosa al volante en España.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

autUna pareja de turistas fue multada por la Guardia Civil de España luego de ser filmada mientras mantenía relaciones sexuales dentro de un automóvil que circulaba por la autopista A-7, a la altura de Marbella, en la Costa del Sol.

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El episodio fue registrado por otro conductor, quien compartió las imágenes en redes sociales. La difusión del video permitió a las autoridades iniciar una investigación que concluyó con la identificación de los ocupantes del vehículo.

La investigación comenzó tras la viralización del video

Según informaron las autoridades, las imágenes mostraban a la pareja dentro de un automóvil alquilado mientras uno de los involucrados continuaba conduciendo.

Ante la repercusión del caso, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga inició distintas tareas para establecer la identidad de los responsables y localizar el vehículo. Tras las averiguaciones, los agentes notificaron a ambos turistas sobre las infracciones detectadas.

De acuerdo con la información oficial, la pareja fue sancionada por conducción negligente y por circular sin utilizar el cinturón de seguridad, infracciones contempladas en el Reglamento General de Circulación de España. Como se trataba de ciudadanos extranjeros que se encontraban de vacaciones, abonaron las multas en el momento, tal como prevé la normativa para este tipo de situaciones.

La Guardia Civil destacó la colaboración ciudadana

El organismo señaló que el esclarecimiento del episodio fue posible gracias a la denuncia realizada por un particular, que aportó las imágenes del hecho. En ese sentido, destacó que cada vez son más frecuentes las colaboraciones ciudadanas para informar maniobras peligrosas en las rutas y consideró que este tipo de denuncias reflejan un mayor compromiso con la seguridad vial.

Además, recordó que en España está disponible el teléfono 062, destinado a comunicar de manera anónima posibles delitos o infracciones vinculadas con el tránsito.

El caso tuvo una amplia repercusión en redes sociales, donde el video acumuló miles de reproducciones. Más allá de su difusión, las autoridades insistieron en que este tipo de conductas constituye una infracción grave, ya que compromete la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de provocar accidentes.

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