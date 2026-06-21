"El León y el tigre...": Milei felicitó a De la Espriella por su "histórica victoria" en el balotaje colombiano

El presidente Javier Milei felicitó al mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella , pese a que los resultados difundidos no son aún oficiales y surgirán del escrutinio definitivo que se hará en los próximos días. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino expresó su respaldo al dirigente colombiano y vinculó el resultado electoral con el avance de las ideas liberales en la región.

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"El león y el tigre rugen en Latinoamérica" , escribió Milei. Además, sostuvo que los colombianos eligieron “el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad” y reiteró su tradicional consigna: “ Viva la libertad, carajo ”.

De la Espriella, representante de la ultraderechista coalición "Defensores de la Patria" , obtuvo un apretado triunfo en el denominado "preconteo" del balotaje de hoy en Colombia, un recuento provisorio en el que se impuso por menos de un punto (por un 0,94%) sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen…

De la Espriella logró 12.949.162 votos con un 49,65 %, mientras que Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, obtuvo 12.701.546 sufragios con un 48,70 %.

El nuevo presidente colombiano construyó su campaña sobre un discurso centrado en la seguridad pública , la lucha contra el narcotráfico , el combate a la corrupción y la reducción de la carga impositiva.

Apretado triunfo de De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia frente al oficialista Iván Cepeda.

Durante la campaña expresó admiración por líderes como Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump, y propuso medidas orientadas al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, el endurecimiento de las políticas contra el crimen organizado y la construcción de cárceles de alta seguridad.

Entre sus iniciativas también figuran la reactivación de fumigaciones contra cultivos ilícitos, una mayor cooperación militar con Estados Unidos e Israel, nuevos contratos de exploración petrolera y reformas destinadas a estimular la actividad económica.

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

Controversias y posicionamientos

La figura de De la Espriella estuvo acompañada por diversas polémicas a lo largo de la campaña. Organizaciones vinculadas a la libertad de prensa expresaron preocupación por acciones judiciales promovidas contra periodistas y columnistas, mientras que algunos sectores cuestionaron declaraciones y conductas protagonizadas por el dirigente durante el proceso electoral.

En materia de política exterior, anunció que mantendrá una postura crítica hacia el Gobierno venezolano mientras considere que no existen condiciones democráticas plenas en ese país. Casado con Ana Lucía Pineda y padre de cuatro hijos, llegará a la Presidencia acompañado por el economista José Manuel Restrepo, quien ocupará la Vicepresidencia.