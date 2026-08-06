6 de agosto de 2026 - 00:10

Un cohete de SpaceX chocó contra la Luna y la NASA reveló qué ocurrió

El impacto fue confirmado mediante observaciones realizadas desde Chile. La NASA explicó que el choque no representó ningún riesgo para la Tierra.

La NASA anunció que un cohete de SpaceX impactó contra la Luna: cuál fue la explicación oficial.

La NASA anunció que un cohete de SpaceX impactó contra la Luna: cuál fue la explicación oficial.

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@NASA_es
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La NASA confirmó que la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó de forma accidental contra la superficie de la Luna, poniendo fin a las especulaciones sobre el destino del objeto, que permanecía a la deriva desde una misión lanzada en enero de 2025.

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Según informó el organismo espacial, el episodio no representó ningún riesgo para la Tierra, aunque despertó interés en la comunidad científica por la información que podría aportar sobre la superficie lunar y el comportamiento de los residuos espaciales.

Cómo se confirmó el impacto del Falcon 9

De acuerdo con la explicación de la NASA, la colisión ocurrió cerca del cráter Einstein, una zona de la Luna de difícil observación desde la Tierra.

Aunque ninguna nave registró el instante exacto del impacto, un telescopio del Observatorio Europeo Austral, instalado en Chile, detectó una nube de material expulsado que contenía sodio procedente del suelo lunar y litio perteneciente al cohete. Esa evidencia permitió confirmar el choque.

La etapa del Falcon 9 que terminó impactando contra la Luna había sido utilizada para transportar dos módulos de aterrizaje privados. Se trató del Blue Ghost, desarrollado por Firefly Aerospace, que logró alunizar con éxito, y del Resilience, de la empresa japonesa ispace, cuya misión concluyó con un accidente.

Al finalizar esa operación, el cohete no regresó a la atmósfera terrestre y quedó orbitando en el espacio hasta que la actividad solar y las fuerzas gravitacionales modificaron progresivamente su trayectoria.

Qué dijo la NASA sobre el incidente

La directora de Ciencias y Exploración de la NASA, Kelsey Evans Young, explicó que el impacto no fue intencional y señaló que “un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja” permitió comprender el contexto en el que ocurrió el incidente.

Para la agencia espacial, este episodio constituye una oportunidad para estudiar la respuesta de la superficie lunar frente al impacto de un objeto artificial y recopilar información que podrá ser utilizada en futuras misiones del programa Artemis.

Además, el caso reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y gestión de la basura espacial, en un escenario marcado por el incremento de las misiones científicas y comerciales alrededor de la Luna.

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