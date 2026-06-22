22 de junio de 2026 - 07:33

Renunció Keir Starmer como primer ministro británico: quién lo relevaría

En medio de una crisis del Partido Laborista, se espera que el hasta ahora alcalde de Manchester, Andy Burnham, asuma las riendas del espacio político y del país.

Renuncia Keir Starmer como primer ministro británico

Renuncia Keir Starmer como primer ministro británico

Foto:

EFE
Renuncia Keir Starmer como primer ministro británico

Renuncia Keir Starmer como primer ministro británico

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Keir Starmer anunció este lunes su renuncia como líder del Partido Laborista y primer ministro británico, tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

Leé además

El ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella.

"El León y el tigre...": Milei felicitó a De la Espriella por su "histórica victoria" en el balotaje colombiano

Por Redacción Mundo
Ramiro Valdés y Fidel Castro. (archivo)

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la Revolución Cubana

Por Redacción Mundo

En una declaración ante la residencia oficial de Downing Street, el jefe del Gobierno dijo que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para conseguir una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo. Estaba en el poder desde el 5 de julio de 2024.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer visiblemente emocionado ante las cámaras de televisión y rodeado de sus ministros y el personal que trabaja en Downing Street.

Renuncia Keir Starmer como primer ministro británico
Renuncia Keir Starmer como primer ministro británico

Renuncia Keir Starmer como primer ministro británico

Starmer, que llegó al poder con mayoría absoluta en julio de 2024, dijo haber pedido al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que estableciera un calendario para la presentación de candidaturas a la sucesión el próximo 9 de julio, proceso que quedará completado antes del receso parlamentario de verano boreal, a finales del próximo mes.

Así, espera que el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones del Parlamento británico, o incluso con antelación si solo hay un candidato.

Como es habitual en estos casos para evitar un vacío de poder, Starmer permanecerá en el cargo hasta la elección del nuevo líder, y hoy aseguró que dará "todo su apoyo" a su sucesor.

Se va Starmer y asoma un nuevo líder laborista

Starmer comunicó su dimisión después de que recibiera presiones de sus ministros y diputados a raíz del revés electoral sufrido por los laboristas en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales el pasado 7 de mayo.

Starmer se vio forzado a dejar el poder tras la reciente victoria de su rival político, el exalcalde de Mánchester Andy Burnham, que fue elegido diputado al ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

Burnham, una figura carismática en el seno del laborismo, ha dicho que se presentará como candidato para sustituir a Starmer, para lo que necesitará el apoyo de un mínimo de 81 diputados laboristas -el 20 % del grupo parlamentario-, pero se estima que ya cuenta con al menos 200.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BBCBreaking/status/2068978424341836101?s=20&partner=&hide_thread=false

En su declaración junto a su esposa, Victoria, el líder laborista dijo que hace dos años el laborismo volvió al poder después de 14 años en la oposición, con lo que inició "un nuevo capítulo en la historia de nuestro país tras años de decepción y desesperación, la oportunidad de mejorar la vida de millones de personas".

"Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido", afirmó.

No obstante, reconoció que la pregunta que su partido le hacía ahora era si él podía dirigir la formación hasta las próximas elecciones generales, previstas para 2029, y había "escuchado la respuesta", concluyendo que debía dejar el liderazgo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un padre de familia murió tras ser baleado por un vecino en Turquía.

Imágenes sensibles: un hombre de 62 años baleó a sus vecinos y quedó bajo prisión preventiva en Turquía

Por Redacción Mundo
Integrantes de las Fuerzas Armadas desbloquean una ruta. (archivo)

Liberan caminos en Bolivia y vuelven a circular camiones con combustible

Por Redacción Mundo
El aumento del calor provocará un un breve cambio de estación.

Se viene un cambio de estación intenso: calor extremo y tormentas repentinas que afectarían varias regiones

Por Cristian Reta
Así es Bermuda, roca volcánica aislada en el Atlántico Norte que no tiene ni ríos ni lagos. 

Sin ríos ni lagos, la isla con 60 mil habitantes que sobrevive con lluvia y lidera el negocio de los desastres

Por Cristian Reta