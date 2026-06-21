Elecciones en Colombia: más de 41 millones de personas votan en un balotaje marcado por el conflicto

Más de 41 millones de personas en Colombia están habilitadas para votar este domingo en la segunda vuelta presidencial que definirá quién gobernará el país entre 2026 y 2030. La elección enfrenta a dos candidatos con propuestas muy opuestas y se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política .

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La primera vuelta dejó una diferencia ajustada entre los postulantes. Abelardo de la Espriella (derecha) obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74%, mientras que Iván Cepeda (izquierda) reunió 9,7 millones de apoyos, con el 40,90%, lo que anticipa una definición muy disputada.

La contienda electoral enfrenta a de la Espriella, un abogado antisistema de 47 años apodado “El Tigre”, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump y admirador de figuras como Nayib Bukele y Javier Milei. Cepeda, por su parte, filósofo de 63 años y reconocido defensor de los derechos humanos y aliado clave del presidente saliente de izquierda, Gustavo Petro.

Las elecciones están marcadas por un grave conflicto armado, donde la sociedad fragmentada debate si dar continuidad al proyecto progresista o regresar a una política de mano dura .

Los comicios se desarrollan en medio de un complejo panorama de seguridad. Mientras que en las últimas horas unos 99 integrantes de la disidencia de las extintas FARC, autodenominada “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, iniciaron la entrega de armas en Putumayo bajo el amparo de los diálogos oficiales, otra mitad del país responsabiliza a la gestión actual por la peor ola de violencia en una década, caracterizada por ataques con coches bomba, drones y el asesinato de un candidato presidencial.

Sin posibilidad de reelección, Petro concluye su mandato con una alta popularidad en los sectores bajos gracias a mejoras en el empleo, salarios y reducción de la pobreza. No obstante, el descontento por la inseguridad y el estancamiento de las negociaciones de paz con las guerrillas que siguieron en armas tras el acuerdo de 2016 han alimentado el deseo de un cambio drástico en amplios sectores de la población.

Iván Cepeda (Pacto Histórico-Alianza por la Vida) Iván Cepeda (Pacto Histórico-Alianza por la Vida).

Abelardo de la Espriella vs Iván Cepeda

De la Espriella, un millonario sin experiencia política previa que realiza sus actos bajo chaleco antibalas, promete combatir sin tregua al narcotráfico con el apoyo de Washington e Israel. Entre sus propuestas destacan la dolarización de la economía, el impulso al fracking, un recorte estatal del 40% y la construcción de megacárceles subterráneas. “A Colombia la voy a defender por la razón o por la fuerza”, advirtió el polémico candidato, quien también acumula denuncias por comentarios machistas y homófobos.

Por su parte, Cepeda representa la continuidad de la agenda social y ambiental del oficialismo, aunque se ha mostrado dispuesto a revisar las estrategias de seguridad de la actual administración para captar al votante moderado. El candidato izquierdista, hijo de un líder comunista asesinado, mantiene un discurso firme de soberanía frente a Estados Unidos, calificando a Trump como un “magnate convicto”.

El resultado de este domingo determinará si el gobierno de Petro significó apenas un paréntesis en la historia de una nación gobernada por élites conservadoras durante más de dos siglos, o si el modelo de izquierda logra consolidar su espacio en el tablero geopolítico de la región.