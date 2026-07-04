Contundente triunfo: Marruecos eliminó a Canadá y sigue en el Mundial

Marruecos volvió a dar un golpe de autoridad en el Mundial 2026 al imponerse con claridad a Canadá y con ello se aseguró un lugar en cuartos de final, donde enfrentará, al ganador del cruce entre Paraguay y Francia.

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El conjunto a fricano construyó su clasificación con una actuación sólida en el complemento . Tras un primer tiempo sin goles , Azzedine Ounahi abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo y volvió a aparecer a los 36 minutos para estirar la ventaja. En tiempo de descuento, Soufiane Rahimi selló la goleada con el tercer tanto del encuentro.

Aunque el resultado fue amplio, Marruecos se sostuvo en el control del juego. Terminó con el 55% de la posesión y 385 pases correctos, superando los 271 de Canadá, lo que le permitió manejar los tiempos del partido durante largos pasajes.

Con tranquilidad, así reaccionó el banco de Marruecos al gol de Ounahi a los 50' para el triunfo parcial ante Canadá. pic.twitter.com/Lhcge2j7G1

¡MARRUECOS A CUARTOS CON GOLEADA! Sobre el final, así liquidó Soufiane Rahimi la historia ante Canadá en Houston. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OuEAckGcrL

Ca nadá, sin embargo, generó más remates: llegó a 11 tiros al arco contra 5 de su rival. Pero la diferencia estuvo en la eficacia. Marruecos fue más certero en los momentos clave y aprovechó cada error defensivo del equipo norteamericano.

El partido también tuvo un desarrollo friccionado . Canadá cometió 24 infracciones contra 14 de Marruecos, mientras que ambos equipos recibieron cuatro tarjetas amarillas. El árbitro inglés Michael Oliver no expulsó a ningún jugador.

¡EL OPORTUNISTA OUNAHI! ¡DOBLETE DEL MEDIOCAMPISTA PARA EL 2-0 SOBRE CANADÁ Y QUE MARRUECOS SUEÑE CON LOS CUARTOS DE FINAL! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FmkegauouP

En la primera mitad, el conjunto marroquí ya había mostrado superioridad en la tenencia, con porcentajes cercanos al 65%, aunque sin profundidad en los últimos metros. La lesión de Ismael Saibari obligó a una variante temprana, y el ingreso de Rahimi resultó determinante al convertir el gol que sentenció el partido.

En el complemento, el equipo dirigido por Walid Regragui elevó la intensidad, encontró rápidamente la apertura del marcador y luego supo administrar la ventaja. A partir de allí, aprovechó los espacios que dejó Canadá y cerró una actuación convincente.

Con esta victoria, Marruecos reafirma su gran presente en el torneo y mantiene vivo su sueño mundialista. Su próximo compromiso será el jueves 9 de julio en Boston, por los cuartos de final.

¡MARRUECOS ABRIÓ EL MARCADOR!



Ounahi puso el 1-0 para los marroquíes a los 50' en el duelo ante Canadá por los octavos de final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/9fPdN7L876 — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

Marruecos vs Canadá EFE

El festejo del conjunto marroquí

¡SIEMPRE HAY UN ATAJADÓN DE BOUNOU!



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Canadá vs Marruecos: Minuto a Minuto