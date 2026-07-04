Contundente triunfo: Marruecos eliminó a Canadá y sigue en el Mundial

Marruecos volvió a dar un golpe de autoridad en el Mundial 2026 al imponerse con claridad a Canadá y con ello se aseguró un lugar en cuartos de final, donde enfrentará, al ganador del cruce entre Paraguay y Francia.
Con un segundo tiempo demoledor y gran eficacia ofensiva, el conjunto africano resolvió el partido y se metió en cuartos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Walid Regragui aprovechó sus momentos clave.
Marruecos volvió a dar un golpe de autoridad en el Mundial 2026 al imponerse con claridad a Canadá y con ello se aseguró un lugar en cuartos de final, donde enfrentará, al ganador del cruce entre Paraguay y Francia.
El conjunto africano construyó su clasificación con una actuación sólida en el complemento. Tras un primer tiempo sin goles, Azzedine Ounahi abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo y volvió a aparecer a los 36 minutos para estirar la ventaja. En tiempo de descuento, Soufiane Rahimi selló la goleada con el tercer tanto del encuentro.
Aunque el resultado fue amplio, Marruecos se sostuvo en el control del juego. Terminó con el 55% de la posesión y 385 pases correctos, superando los 271 de Canadá, lo que le permitió manejar los tiempos del partido durante largos pasajes.
Canadá, sin embargo, generó más remates: llegó a 11 tiros al arco contra 5 de su rival. Pero la diferencia estuvo en la eficacia. Marruecos fue más certero en los momentos clave y aprovechó cada error defensivo del equipo norteamericano.
El partido también tuvo un desarrollo friccionado. Canadá cometió 24 infracciones contra 14 de Marruecos, mientras que ambos equipos recibieron cuatro tarjetas amarillas. El árbitro inglés Michael Oliver no expulsó a ningún jugador.
En la primera mitad, el conjunto marroquí ya había mostrado superioridad en la tenencia, con porcentajes cercanos al 65%, aunque sin profundidad en los últimos metros. La lesión de Ismael Saibari obligó a una variante temprana, y el ingreso de Rahimi resultó determinante al convertir el gol que sentenció el partido.
En el complemento, el equipo dirigido por Walid Regragui elevó la intensidad, encontró rápidamente la apertura del marcador y luego supo administrar la ventaja. A partir de allí, aprovechó los espacios que dejó Canadá y cerró una actuación convincente.
Con esta victoria, Marruecos reafirma su gran presente en el torneo y mantiene vivo su sueño mundialista. Su próximo compromiso será el jueves 9 de julio en Boston, por los cuartos de final.
Canadá vs Marruecos: Minuto a Minuto