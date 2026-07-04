4 de julio de 2026 - 15:11

Contundente triunfo: Marruecos eliminó a Canadá y sigue en el Mundial

Con un segundo tiempo demoledor y gran eficacia ofensiva, el conjunto africano resolvió el partido y se metió en cuartos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Walid Regragui aprovechó sus momentos clave.

El festejo de los jugadores de Marruecos tras eliminar a Canadá y avanzar a los cuartos de final. El equipo africano jugó un gran segundo tiempo y terminó goleando al anfitrión.

El festejo de los jugadores de Marruecos tras eliminar a Canadá y avanzar a los cuartos de final. El equipo africano jugó un gran segundo tiempo y terminó goleando al anfitrión.

Foto:

EFE
El delantero Azzedine Ounahi celebra su golazo que puso en ventaja a Marruecos ante Canadá, en uno de los encuentros de los octavos de final de la Copa del Mundo.

El delantero Azzedine Ounahi celebra su golazo que puso en ventaja a Marruecos ante Canadá, en uno de los encuentros de los octavos de final de la Copa del Mundo.

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lionel Messi volvió a conmover a toda la Argentina con un golazo histórico ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Crónica de una pasión eterna.

Enamorado de vos: El eterno milagro de Lionel Messi que volvió a emocionar a toda la Argentina

Por Gustavo Villarroel
Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: Me voy descontento

Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: "Me voy descontento"

Por Redacción Deportes

El conjunto africano construyó su clasificación con una actuación sólida en el complemento. Tras un primer tiempo sin goles, Azzedine Ounahi abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo y volvió a aparecer a los 36 minutos para estirar la ventaja. En tiempo de descuento, Soufiane Rahimi selló la goleada con el tercer tanto del encuentro.

Los Leones y un gran control del juego

Aunque el resultado fue amplio, Marruecos se sostuvo en el control del juego. Terminó con el 55% de la posesión y 385 pases correctos, superando los 271 de Canadá, lo que le permitió manejar los tiempos del partido durante largos pasajes.

Canadá, sin embargo, generó más remates: llegó a 11 tiros al arco contra 5 de su rival. Pero la diferencia estuvo en la eficacia. Marruecos fue más certero en los momentos clave y aprovechó cada error defensivo del equipo norteamericano.

Marruecos fue más efectivo y selló su pase a cuartos de final

El partido también tuvo un desarrollo friccionado. Canadá cometió 24 infracciones contra 14 de Marruecos, mientras que ambos equipos recibieron cuatro tarjetas amarillas. El árbitro inglés Michael Oliver no expulsó a ningún jugador.

En la primera mitad, el conjunto marroquí ya había mostrado superioridad en la tenencia, con porcentajes cercanos al 65%, aunque sin profundidad en los últimos metros. La lesión de Ismael Saibari obligó a una variante temprana, y el ingreso de Rahimi resultó determinante al convertir el gol que sentenció el partido.

En el complemento, el equipo dirigido por Walid Regragui elevó la intensidad, encontró rápidamente la apertura del marcador y luego supo administrar la ventaja. A partir de allí, aprovechó los espacios que dejó Canadá y cerró una actuación convincente.

Con esta victoria, Marruecos reafirma su gran presente en el torneo y mantiene vivo su sueño mundialista. Su próximo compromiso será el jueves 9 de julio en Boston, por los cuartos de final.

Marruecos vs Canadá

Marruecos vs Canadá

El festejo del conjunto marroquí

Marruecos vs Canadá

Marruecos vs Canadá

Canadá vs Marruecos: Minuto a Minuto

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El triunfo de Argentina ante Cabo Verde se vivió con sufrimiento y los memes lo reflejaron

Mundial 2026: Argentina ganó su pase a octavos, pero el sufrimiento nacional se convirtió en memes

Por Redacción Deportes
Vozinha fue el gran héroe de Cabo Verde ante Argentina. El arquero de 40 años, que cumplió el sueño de disputar su primer Mundial, firmó una actuación memorable con atajadas decisivas y se despidió del torneo como una de las grandes figuras de la Copa.

Vozinha, el héroe de Cabo Verde que agigantó su leyenda ante Messi y Argentina

Por Sergio Faria
Jonathan David, de Canadá, disputa la pelota con Mbekezeli Mbokazi, de Sudáfrica, durante el partido por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. 

Canadá eliminó a Sudáfrica y se metió en octavos de final del Mundial 2026

Canadá y Suiza, por el Mundial 2026

Suiza superó a Canadá y pasó como líder del Grupo B del Mundial 2026