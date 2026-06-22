Confirmados los 11 de Austria ante Argentina: qué es el Gegenpressing, su estilo de juego

La Selección Argentina busca el pase a 16avos ante un equipo que no retrocede tras perder la pelota y apuesta por una asfixia constante en todo el campo de juego.

Argentina enfrenta a Austria este martes en Dallas con el objetivo de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras la goleada inicial ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni deberá superar el gegenpressing, la agresiva táctica de presión inmediata diseñada por el entrenador Ralf Rangnick.

El cruce en el Grupo J pone frente a frente a los dos ganadores de la primera jornada. Mientras la Albiceleste llega impulsada por un triplete de Lionel Messi, el conjunto europeo dio el primer paso al vencer a Jordania por 3 a 1. Quien logre la victoria en este encuentro asegurará matemáticamente su lugar entre los 32 mejores seleccionados de la Copa del Mundo.

DLA (14) La formación de Austria frente a Jordania en el Mundial 2026. @oefb_1904 El funcionamiento del gegenpressing y el riesgo austríaco La estrategia principal de Ralf Dietrich Rangnick se basa en el concepto alemán de contrapresión. A diferencia de los esquemas tradicionales que proponen un repliegue ordenado tras perder la posesión, el gegenpressing obliga a los futbolistas a asfixiar al poseedor del balón de manera inmediata en cualquier sector de la cancha. El objetivo es recuperar la pelota en zonas de ataque aprovechando el desequilibrio defensivo momentáneo del rival.

Esta táctica presenta un riesgo elevado ante equipos con alta capacidad técnica y precisión en el pase. Si la Selección Argentina logra sortear la primera línea de presión con volantes de buen pie como Enzo Fernández, el sistema austríaco podría quedar expuesto a contraataques letales. La velocidad de jugadores como Nicolás González o Giuliano Simeone será fundamental para explotar los espacios que deja una defensa que juega habitualmente adelantada.

Una de las noticias destacadas en la previa es la ausencia confirmada de Julián Álvarez por motivos específicos del torneo. Sin el delantero, Scaloni deberá ajustar sus piezas ofensivas para mantener la efectividad mostrada en el debut. Por su parte, la formación de Austria ya está definida con Alexander Schlager en el arco y una línea defensiva liderada por el experimentado David Alaba, acompañado por Stefan Posch y Kevin Danso.