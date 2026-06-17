17 de junio de 2026 - 08:30

Austria se impuso 3-1 frente a Jordania en un debut marcado por el VAR y un gol en contra decisivo

Romano Schmid, un gol en contra de Al-Arab y un penal de Arnautovic le dieron los tres puntos a Austria, que el lunes definirá el liderazgo ante Argentina.

Marko Arnautovic, capitán de Austria y autor del último gol del 3 a 1 ante Jordania.

Marko Arnautovic, capitán de Austria y autor del último gol del 3 a 1 ante Jordania.

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EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Nicolás Salas

La selección de Austria debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara. Con este resultado, el equipo europeo alcanza a la Argentina en lo más alto del Grupo J, antes del cruce directo entre ambos.

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El encuentro comenzó favorable para los dirigidos por Ralf Rangnick, quienes abrieron el marcador a los 20 minutos de la primera etapa. Romano Schmid anotó un gol desde fuera del área que se metió en el ángulo izquierdo del arquero jordano. Sin embargo, el conjunto asiático mostró una versión competitiva, incomodando a la defensa europea con transiciones veloces y un planteo agresivo.

Embed - ENTRÓ ARNAUTOVIC Y CAMBIÓ EL PARTIDO: AUSTRIA SACÓ VENTAJA | Austria 3-1 Jordania | RESUMEN | M20

El desarrollo del encuentro y la intervención del VAR

Apenas iniciado el segundo tiempo, Ali Alowan sorprendió a la última línea austríaca y marcó el empate parcial con un remate cruzado. Jordania estuvo cerca de ponerse en ventaja e incluso estrelló un remate en el travesaño tras un tiro de esquina. Ante la paridad, el entrenador movió piezas para recuperar el control del balón y la profundidad en el ataque.

La tecnología fue protagonista en Santa Clara. El árbitro Dahane Beida anuló un gol de Arnautovic tras revisar en el monitor una mano previa de Stefan Posch. La ventaja definitiva para Austria llegaría recién a los 76 minutos, cuando un centro de Marcel Sabitzer se desvió en la espalda de Yazan Al-Arab y terminó en un gol en contra que destrabó el partido para los europeos.

Sobre el final, en el noveno minuto de tiempo adicionado, una mano de Saleem Obaid dentro del área permitió que el VAR volviera a intervenir. Marko Arnautovic ejecutó el penal con precisión para sellar el 3-1 definitivo. Austria finalizó el encuentro con un 63% de posesión y 15 intercepciones, estadísticas que reflejan el dominio territorial que logró imponer en el cierre de la jornada, aunque se terminó llevando más de lo que merecía ante un equipo que no fue de punto y expuso sus falencias defensivas, pero le faltó la precisión que si tuvo el rival europeo.

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Los jugadores austriacos celebran un gol ante Jordania, en el partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026.

Los jugadores austriacos celebran un gol ante Jordania, en el partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026.

Con este triunfo, Austria lidera el Grupo J junto a la Selección Argentina, que previamente había vencido 3-0 a Argelia en Kansas City. El fixture indica que el próximo lunes 22 de junio, ambos punteros se verán las caras en Dallas a las 14 horas para definir quién queda como único líder de la zona.

Minuto a minuto y estadísticas

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