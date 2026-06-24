24 de junio de 2026 - 12:46

Antonela Roccuzzo emocionó a Messi con fotos inéditas por su cumpleaños y la respuesta del capitán se volvió viral

El 10 festeja su cumpleaños número 39 en plena competencia mundialista y su esposa lo sorprendió con una tierna y romántica publicación.

Antonela Roccuzzo emocionó a Messi con fotos inéditas por su cumpleaños y la respuesta del capitán se volvió viral.

Antonela Roccuzzo emocionó a Messi con fotos inéditas por su cumpleaños y la respuesta del capitán se volvió viral.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial 2026, este 24 de junio todas las miradas están puestas en el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. En este día, Antonela Roccuzzo sorprendió a los fanáticos con un emotivo mensaje dedicado al capitán argentino, acompañado por una serie de fotos familiares inéditas.

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A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió imágenes que recorren distintos momentos de la historia de la pareja junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y le dedicó unas sentidas palabras al futbolista.

Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela en la publicación que rápidamente se llenó de miles de comentarios y reacciones de seguidores de todo el mundo.

Luego, Messi no tardó en contestar y respondió al saludo de su esposa con una mezcla de cariño y nostalgia: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes los amo!!! Qué chiquitos éramos…”, comentó el rosarino, acompañado por un emoji de una carita sacando la lengua.

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La respuesta de Messi al romántico posteo de Antonela.

La respuesta de Messi al romántico posteo de Antonela.

La publicación, que se viralizó en cuestión de minutos, mostró el costado más íntimo de una de las parejas más queridas en Argentina y todo el mundo.

Las fotos inéditas que compartió Antonela para el cumpleaños de Messi

Lionel Messi - Antonela Roccuzzo
Las fotos inéditas de la familia Messi.

Las fotos inéditas de la familia Messi.

Lionel Messi - Antonela Roccuzzo
Las fotos inéditas de la familia Messi.

Las fotos inéditas de la familia Messi.

Lionel Messi - Antonela Roccuzzo
Las fotos inéditas de la familia Messi.

Las fotos inéditas de la familia Messi.

Lionel Messi - Antonela Roccuzzo
Las fotos inéditas de la familia Messi.

Las fotos inéditas de la familia Messi.

Messi festeja en pleno Mundial

El cumpleaños del capitán argentino llega en un momento especial de su carrera. La Selección argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J en el Mundial 2026 y se clasificó a los 16avos de final.

Antes de esa instancia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania el próximo 27 de junio en el Dallas Stadium a las 23:00 h.

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