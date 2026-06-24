El 10 festeja su cumpleaños número 39 en plena competencia mundialista y su esposa lo sorprendió con una tierna y romántica publicación.

Antonela Roccuzzo emocionó a Messi con fotos inéditas por su cumpleaños y la respuesta del capitán se volvió viral.

Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial 2026, este 24 de junio todas las miradas están puestas en el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. En este día, Antonela Roccuzzo sorprendió a los fanáticos con un emotivo mensaje dedicado al capitán argentino, acompañado por una serie de fotos familiares inéditas.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió imágenes que recorren distintos momentos de la historia de la pareja junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y le dedicó unas sentidas palabras al futbolista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela en la publicación que rápidamente se llenó de miles de comentarios y reacciones de seguidores de todo el mundo.

Luego, Messi no tardó en contestar y respondió al saludo de su esposa con una mezcla de cariño y nostalgia: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes los amo!!! Qué chiquitos éramos…”, comentó el rosarino, acompañado por un emoji de una carita sacando la lengua.

image La respuesta de Messi al romántico posteo de Antonela. La publicación, que se viralizó en cuestión de minutos, mostró el costado más íntimo de una de las parejas más queridas en Argentina y todo el mundo.