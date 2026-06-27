27 de junio de 2026 - 23:31

Emoción pura en la Selección Argentina: debut y golazo de Giovani Lo Celso en el Mundial 2026

El volante Albiceleste anotó un tanto de gran factura de tiro libre, en su primer partido de Copa del Mundo ante Jordania.

Emoción pura en la Selección Argentina: debut y golazo de Giovani Lo Celso en el Mundial 2026

Emoción pura en la Selección Argentina: debut y golazo de Giovani Lo Celso en el Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El encuentro venía trabado y sin chances claras para el conjunto nacional. Es cierto que tenía la pelota en su poder ante un débil seleccionado de Medio Oriente, pero las oportunidades de cara al arco rival todavía no habían llegado.

Golazo de Giovani Lo Celso para el 1 a 0 de la Selección Argentina:

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En ese contexto, sobre 17 minutos, el defensor Mohannad Abutahha cometió una clara infracción en la puerta del área contra el volante Giovani Lo Celso, y el árbitro no dudó en marcar el tiro libre. Sin Lionel Messi en el campo, la duda era quién se haría cargo de la ejecución. Fue el propio Lo Celso el que acomodó la pelota, y se aprestó para entrarle con alma y vida.

Haciendo gala de su excelente pegada, el exRosario Central buscó el palo más lejano del arquero, que dio un paso hacia adentro y ya no pudo volver. La bocha explotó en el ángulo, y el portero sólo le hizo vista. Golazo de gran factura para la apertura del marcador, nada menos que en el debut del jugador en una Copa del Mundo.

Lo Celso y la Selección Argentina, una relación que por fin pudo darse en la Copa del Mundo:

Giovani Lo Celso
El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado.

El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado.

A sus 30 años, el futbolista surgido en Rosario Central arrastraba una relación de idas y vueltas con la máxima cita del fútbol:

  • Rusia 2018 (El olvido de Sampaoli): Fue convocado por Jorge Sampaoli tras mostrar un gran nivel en la previa. Sin embargo, a pesar de las urgencias futbolísticas que sufrió aquella Albiceleste en territorio ruso, el DT nunca lo consideró como una opción y se quedó en el banco de suplentes todo el torneo.

  • Qatar 2022 (La maldición de la lesión): Siendo una pieza inamovible del ciclo de Lionel Scaloni y socio ideal de Lionel Messi, el destino le jugó una mala pasada. Un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha a semanas del torneo lo marginó de la lista definitiva que terminó coronándose en Lusail.

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