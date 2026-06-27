El volante Albiceleste anotó un tanto de gran factura de tiro libre, en su primer partido de Copa del Mundo ante Jordania.

Emoción pura en la Selección Argentina: debut y golazo de Giovani Lo Celso en el Mundial 2026

Hasta que un día, Giovani Lo Celso pudo brillar en una Copa del Mundo. Después de no poder formar parte del plantel de la Selección Argentina en Qatar 2022, y quedar afuera en los dos encuentros del Mundial 2026, ante Jordania tuvo el ansiado debut con un verdadero golazo.

El encuentro venía trabado y sin chances claras para el conjunto nacional. Es cierto que tenía la pelota en su poder ante un débil seleccionado de Medio Oriente, pero las oportunidades de cara al arco rival todavía no habían llegado.

Golazo de Giovani Lo Celso para el 1 a 0 de la Selección Argentina: Embed ¡¡PPFF, GIOVANI!! ¡¡GOLAZO TOTAL AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. JORDANIA!! Messi sonríe en el banco...



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/UxEkQO91WJ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026 En ese contexto, sobre 17 minutos, el defensor Mohannad Abutahha cometió una clara infracción en la puerta del área contra el volante Giovani Lo Celso, y el árbitro no dudó en marcar el tiro libre. Sin Lionel Messi en el campo, la duda era quién se haría cargo de la ejecución. Fue el propio Lo Celso el que acomodó la pelota, y se aprestó para entrarle con alma y vida.

Haciendo gala de su excelente pegada, el exRosario Central buscó el palo más lejano del arquero, que dio un paso hacia adentro y ya no pudo volver. La bocha explotó en el ángulo, y el portero sólo le hizo vista. Golazo de gran factura para la apertura del marcador, nada menos que en el debut del jugador en una Copa del Mundo.

Lo Celso y la Selección Argentina, una relación que por fin pudo darse en la Copa del Mundo: Giovani Lo Celso El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado. Gentileza. A sus 30 años, el futbolista surgido en Rosario Central arrastraba una relación de idas y vueltas con la máxima cita del fútbol: